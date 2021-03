Burgdorf

Um Hilfe bemüht und doch ohne Erfolg: So lässt sich eine Gerichtsverhandlung zusammenfassen, bei der sich eine 22 Jahre alte Frau aus Herne wegen kleiner Delikte verantworten musste. Allerdings lehnt die Angeklagte, die bereits wegen mehrerer Diebstähle eine Jugendstrafe auf Bewährung erhalten hat, seit Jahren jede Unterstützung von ihrem Betreuer und staatlichen Stellen ab. Und daran änderte auch die jüngste Verhandlung vor dem Amtsgericht Burgdorf nichts.

Die 22-Jährige musste sich verantworten, weil sie vor mehr als einem Jahr ein nicht angeschlossenes Fahrrad von einem Grundstück und Lebensmittel im Wert von knapp 40 Euro in Burgdorf gestohlen hatte. Zudem hatte sie die Fensterscheibe der DRK-Kleiderkammer eingeworfen und einen Stoffteddybären entwendet sowie ihr Zimmer in der Obdachlosenunterkunft Drei Eichen beschädigt. Anschließend verschwand die Frau aus Burgdorf, zu einem Gerichtstermin erschien sie nicht. Deshalb wurde sie mit einem bundesweiten Haftbefehl gesucht, der schließlich zur Festnahme in Berlin führte.

Psychiater soll die Angeklagte erneut begutachten

Mehr als zwei Monate saß die Frau, die unter einer gerichtlichen Betreuung steht, in sogenannter Hauptverhandlungshaft. „Diese dient letztlich dazu, dass die Angeklagte zu dem Termin kommt und endet an dem Tag, an dem die Angeklagte dann vor Gericht steht“, sagt Amtsrichter Klaus von Tiling. Er versuchte, gemeinsam mit dem Pflichtverteidiger, dem Betreuer und dem Staatsanwalt, der Heranwachsenden den Prozess zu erklären. Gleichwohl: „Selbst wenn sie es wollte, könnte sie nichts zu den Vorwürfen sagen“, bilanzierte der Verteidiger und sprach davon, dass der psychische Zustand der Angeklagten sich in der Haft weiter verschlechtert habe. Denn die 22-Jährige vermochte weder Angaben zu machen, wie sie nach Berlin gekommen war und was sie dort unternommen hatte, noch wo sie nach der Verhandlung eine Unterkunft finden wollte.

Eine Situation, die der Verteidiger, der Betreuer und auch Amtsrichter von Tilich bereits kennen. Denn bereits vor Jahren hatten sie die Frau unter der Frage begutachten lassen, ob eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik notwendig sei. „Aber auch die Gutachter geraten an ihre Grenze, wenn die Patientin alle Angaben zu ihrer Biografie und damit jede Zusammenarbeit verweigert“, sagt von Tilich. Seinen Angaben zufolge scheiterte in der Klinik auch die medikamentöse Behandlung. Deshalb plädierte er in der Sitzung für ein weiteres Gutachten – für das die junge Frau allerdings erreichbar sein müsste. „Letztlich geht es für uns um die Frage, ob die Angeklagte verhandlungsfähig ist und ihre Rechte wahrnehmen kann und ob sie überhaupt schuldfähig ist“, sagt der Richter.

22-Jährige stiehlt Lebensmittel und Hundefutter

Seinen Angaben zufolge finden sich in der Strafakte vor allem Diebstähle von Lebensmitteln und Hundefutter: „Sie kümmert sich überhaupt nicht darum, wie sie an Geld kommt, das ihr zusteht“, sagt von Tilich und fügt hinzu: „Der Fall zeigt eindrücklich, dass wir jemandem, der keine Hilfe annehmen will, auch nicht helfen können.“ Denn letztlich gelte es auch, im weiteren Verfahren die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Wenn also der Gutachter die junge Frau nicht sprechen könne, weil sie möglicherweise ohne Bleibe wieder nach Berlin gefahren sei und auf der Straße lebe, dann müssten die Beteiligten – Gericht, Betreuer und Verteidiger – entscheiden, ob erneut mit einem Haftbefehl nach ihr gefahndet werde.

Von Antje Bismark