Wegen gleich mehrerer Vergehen steht ein Mann aus Burgdorf noch unter Bewährung. Dennoch hat er weiteren Menschen seine Handwerkerleistungen angeboten, Geld kassiert, jedoch nicht abgeliefert. Nun ist der „Handwerker“ zur Hauptverhandlung unter Vorsitz von Stephanie Rohe ins Amtsgericht geladen worden. Alle waren da, auch der Pflichtverteidiger sowie die in Burgdorf wohnenden jüngsten Opfer, die dem Täter ob seines Angebots 2900 Euro in bar ausgehändigt hatten. Damit sollte notwendiges Material für dann folgende Maurer- und Pflasterarbeiten erworben werden. Doch passiert war nach der Zahlung nichts mehr. Das Geld ist weg.

„Handwerker“ weist mehrere Vorstrafen auf

Im Raum stehen indes bereits mehrere Vorstrafen des Burgdorfers, für die letzte stand er auch noch unter Bewährung. Um ihn auf den „Pfad der Tugend“ zurückzuholen, wurde ihm ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Doch all das half offenbar nicht. Er bot weiterhin handwerkliche Leistungen an, ohne sie zu erbringen.

Der Pflichtverteidiger gab zu Beginn der Verhandlung zu Protokoll, ihn habe eine Nachricht seines Mandanten erreicht, dass dieser sich wohl beim Blick in den Kalender beim Termin geirrt habe. Dem konterte die Vorsitzende Richterin Stephanie Rohe. Dem Gericht gegenüber habe der Mann angegeben, nun einen neuen Job zu haben, eine Vorladung ließe ihn in ein mehr als ungünstiges Licht beim Chef erscheinen.

Haftbefehl für Hauptverhandlung erlassen

Die Anklagevertreterin der Staatsanwaltschaft Hildesheim monierte zudem, dass der Angeklagte in dem Prozess die Chance gehabt hätte, sich zu den Vorwürfen zu äußern, diese gegebenenfalls entkräften zu können. Angesichts der diversen Vorstrafen des Mannes waren sich in der Verhandlung sowohl Richterin als auch Staatsanwältin aber sicher, dass der Angeklagte wohl nicht um eine Gefängnisstrafe herumkommen werde. Eine erneute Bewährungsstrafe gelte es streng zu prüfen, sagte Rohe.

Damit darüber letztlich juristisch befunden werden kann, erließ die Amtsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Angeklagten einen sogenannten Hauptverhandlungshaftbefehl. Damit der Burgdorfer beim nächsten Mal auch sicher erscheine, meinte Stephanie Rohe.