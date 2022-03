Burgdorf

Wenn Angelika Möller aus Hülptingsen ein Ei vorsichtig in die Hand nimmt, um es kunstvoll zu bemalen, trägt sie eine Lupenbrille, wie Zahntechniker sie benutzen. Nur so gelingt es ihr, ihre kunstvollen Miniaturen auf die zuvor aufwendig präparierte Schale zu bringen. Einmal im Jahr zeigt sie dann ihre zarten Kunstwerke – in einer Ausstellung in ihrer Kleinen Galerie in Hülptingsen. Demnächst ist es wieder so weit: Vom 27. März bis zum 10. April präsentiert Möller einen Querschnitt aus 25 Jahren Arbeit.

Ostern naht: Angelika Möllers kunstvoll bemalte Enteneier sind höchst dekorativ. Quelle: Joachim Dege

„Kunst auf Eiern“ heißt die Ausstellung im Showroom in Möllers Galerie an der Straße Vor den Höfen. Nach einem Vierteljahrhundert solle es die letzte sein, kündigt die 70-jährige Künstlerin nach einer überstandenen Herzoperation an. Zwei Jahre hatte sie wegen der Pandemie und ihrer gesundheitlichen Probleme aussetzen müssen. Jetzt will sie es noch einmal wissen.

Filigrane Motive zum Staunen

Mal lacht auf Möllers Eiern die freche Pipi Langstrumpf mit ihren roten Zöpfen, ein anderes Mal ist ein krähender Hahn in Imponierpose darauf verewigt. Gern setzt Möller florale und der Natur entlehnte Motive mit feinem Pinselstrich in Szene. All ihren bemalten Eiern gemein ist, dass die filigranen Kunstwerke Betrachterinnen und Betrachter stets in Erstaunen versetzen. Möller hat viele Stammkunden, wie sie die Besucher ihrer Ausstellung nennt, weil sie immer wieder kommen. Zuletzt seien auch viele junge Leute zu ihr in die Kleine Galerie geströmt, berichtet die Hülptingserin.

Auch Mickey Mouse und Pipi Langstrumpf dienen als Motive für Angelika Möllers Kunst auf Eiern. Quelle: Joachim Dege

In diesem Jahr wird die Galerie 25 Jahre alt. Die Jubiläumsausstellung ist nicht wie sonst einem einzigen Thema gewidmet. In den Vitrinen liegen vielmehr annähernd 200 Arbeiten aus den vergangenen 25 Jahren. Möller gibt sie zu Preisen von 25 bis 150 Euro – je nach Aufwand und Motiv – an Liebhaber ihrer Kunst ab.

Die Ausstellung in der Kleinen Galerie, Vor den Höfen 26, in Hülptingsen ist vom 27. März bis zum 10 April jeweils mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Möglich sind auch Termine nach einer telefonischen Vereinbarung mit der Künstlerin unter Telefon (05136) 86447 sowie mobil unter der Nummer (0151) 42872516.

Von Joachim Dege