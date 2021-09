Burgdorf

0,77 Promille Alkohol hat ein 51 Jahre alter Autofahrer im Blut gehabt, als er am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Ramlinger Straße einen Unfall verursachte. Der Mann wollte von Ramlingen kommend nach links auf den Feldweg Imkers Gehege abbiegen. Dass just in diesem Moment von hinten ein Porsche Carrera herannahte und zum Überholen ansetzte, übersah er. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass der Unfallverursacher offensichtlich getrunken hatte und ließ ihn pusten. Anschließend nahm sie ihn mit aufs Revier für eine Blutprobe und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Joachim Dege