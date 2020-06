Burgdorf

Die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie am Duderstädter Weg ist abgeschlossen. Bei den Anliegern aber ist der Ärger noch nicht verraucht. Ein Hausbesitzer und sein Anwalt, der ebenfalls Anlieger ist, widersprechen entschieden der Darstellung des Kölner Baukonzerns Deutsche Reihenhaus AG und des von ihm beauftragten Ingenieurbüros, dass alles glatt gelaufen sei. Die Baufirma Strabag habe sich vielfach nicht an Auflagen gehalten, Beschwerden seien abgewiegelt worden und die Stadt Burgdorf habe ihre Aufsichtspflichten vernachlässigt, so lauten die Vorwürfe.

Michael Roth wohnt direkt neben dem inzwischen sanierten Areal, aus dem Arbeiter der Strabag seit Anfang des Jahres 41.000 Tonnen gefährlichen Materials und 8000 Tonnen nicht gefährlichen Abfalls herausbaggerten, damit es auf einer Sondermülldeponie bei Hildesheim entsorgt werden konnte. Er ist froh, dass die giftigen Altlasten weggeschafft worden sind. Die fachliche Aufsicht darüber hatte die Geologin Aglaia Nagel vom Ingenieurbüro Mull und Partner in Hannover. Sie sollte auch Ansprechpartnerin der Anwohner sein während der Sanierungsarbeiten.

Anzeige

Verstöße gegen Sanierungsplan verharmlost

Roth ist nicht gut zu sprechen auf Nagel. Sowohl er als auch sein Anwalt und Nachbar Lars Heinsohn von der Wirtschaftsrechtskanzlei Versteyl werfen der Geologin vor, dass sie erst nicht so genau hingeschaut habe, dann auf Intervention offensichtliche Missstände verharmlost und schließlich die Sanierung öffentlich so dargestellt habe, als sei alles reibungslos gelaufen. Das aber sei keineswegs der Fall gewesen, sagt Roth.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Rodung der Fläche sei in der Brut- und Setzzeit geschehen, moniert Naturschutzbund-Mitglied Roth. Da habe er sogar die Polizei eingeschaltet. Als dann die Bagger loslegten, sei die Baustelle zunächst nicht wie vorgesehen mit einem Bauzaun gesichert gewesen.

Als die Bauarbeiter den sogenannten Schwarzbereich, wo die giftigsten Abfälle im Boden lagerten, auskofferten, hätte dieser laut Sanierungsplan mit einer Folie abgedeckt sein müssen, um Ausgasungen zu unterbinden und die Gesundheit der Anlieger zu schützen. Stattdessen sei Sand aufgeschüttet worden. Überhaupt sei immer nur etwas passiert, wenn er sich über die eingerichtete Hotline bei Nagel beschwert habe. Doch selbst dann seien die Mängel stets heruntergespielt worden. „Ich fühlte mich gar nicht ernst genommen“, beklagt Roth.

Bauarbeiter finden zwei alte Kriegsbunker

Ein starkes Stück sei auch die nachträgliche Darstellung Nagels, dass zwei alte Autoreifen der spektakulärste Fund auf der ehemaligen Deponie gewesen seien. Roth indessen hat beobachtet, dass unter anderem zwei Ein-Mann-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gehoben, an Ort und Stelle zertrümmert und dann abgefahren wurden. Das Zertrümmern habe so starke Vibrationen auf dem Gelände verursacht, dass in einem Fenstersturz seines Hauses der Mörtel aus den Fugen bröselte und sich Steine lockerten.

Wegen eben solcher Vibrationseinträge hatten Roth und sein Anwalt die aus ihrer Sicht viel zu lasch formulierte Baugenehmigung durch die Stadt Burgdorf vor Gericht angefochten. „Wir wollten gar kein Gerichtsverfahren, sondern nur Druck aufbauen, damit die Stadt mit uns spricht und für eine vibrationsarmes Arbeiten sorgt“, begründet Heinsohn das Vorgehen. Stattdessen habe das Bauamt geschwiegen. Enttäuschenderweise habe es keinerlei Kommunikationsangebote gegeben. Derweil habe die Stadt ihre Kontrollfunktion auf dem Sanierungsgelände nicht wahrgenommen.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege