Burgdorf

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Donnerstag, 24. Februar, gegen 19 Uhr versucht hat, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Leibnizweg einzudringen. Dabei wurde der Täter von der 54 Jahre alten Mieterin der Wohnung überrascht.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei in Burgdorf hatte der Einbrecher zunächst ein Fenster aufgehebelt. Von den Geräuschen aufgeschreckt, schaute die Frau nach dem Rechten und überraschte den Mann. Der ergriff sofort die Flucht. Offenbar hatte ein Komplize an der Straße in einem dunklen Kleinwagen gewartet, beide fuhren danach in unbekannte Richtung davon.

Hinweise erbittet die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115.

Von Sven Warnecke