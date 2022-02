Burdorf

Der Internationale Frauentag rückt jedes Jahr am 8. März das Thema Gleichberechtigung in den Fokus. Der Arbeitskreis Frauen in Burgdorf hat dazu, wie in jedem Jahr seit 1999, in Zusammenarbeit mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Petra Pape ein Veranstaltungsprogramm erarbeitet, zu dem Interessierte herzlich eingeladen sind.

Bei der 1911 erfolgten Premiere des von der deutschen Sozialistin Clara Zetkin auf der Zweiten Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen vorgeschlagenen Gedenktages war der Kampf für das Frauenwahlrecht das zentrale Thema. Seit 1918 dürfen deutsche Frauen wählen, seit 1957 brauchen sie keine Erlaubnis ihres Mannes mehr, wenn sie arbeiten wollen. Doch auch im Jahr 2022 ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen noch nicht erreicht.

Equal Pay Day und Equal Care Day machen Missstände klar

Männer sind wesentlich häufiger in Führungsebenen vertreten und verdienen durchschnittlich mehr Geld – für die gleiche Leistung. Daran erinnert der Equal Pay Day, der in diesem Jahr auf den 7. März fällt. Bis zu diesem Tag arbeiten Frauen im Vergleich mit Männern quasi ohne Bezahlung – legt man einen gleichen Stundenlohn zugrunde. Dazu hatte der Arbeitskreis einen Landtagsbesuch geplant. Der aber ist coronabedingt auf den 28. April verschoben worden.

Der Auftakt des Veranstaltungsreigens rund um den Frauentag ist bereits am Mittwoch, 2. März, dem Equal Care Day. Er erinnert daran, dass ein Großteil der Pflege von Frauen geleistet wird. Anlässlich dieses Tages lädt der Ortsverein des Sozialverbands zu einer Zoom-Veranstaltung ein. Der Senioren-und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land der Region Hannover informiert dabei von 15 bis 16 Uhr über Unterstützungsmöglichkeiten in der häuslichen Pflege. Nach einer Anmeldung per E-Mail an susanne.paul@live.de erhalten Teilnehmerinnen den Zugangslink zugesandt.

Im Filmcafe "Finding Vivian Maier" in der Neuen Schauburg dreht sich alles um eine außergewöhnliche Frau. Quelle: Filmwelt Verleih

Frauen feiern Weltgebetstag in St. Pankratius

Der Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 4. März, zu dem Frauen aus den Kirchengemeinden Burgdorfs einladen, steht unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“. Frauen aus England, Wales und Nordirland haben den Gottesdienstentwurf zu diesem Thema gestaltet, der um 19 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche gefeiert wird. Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, ‐kulturellen und ‐religiösen Gesellschaft. Mit den Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.

Am Dienstag, 8. März, sind zwei Veranstaltungen geplant: Das Frauen- und Mütterzentrum stellt Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt und lädt zur Aktion „Walk to Talk – Frauen lesen Frauen“ ein. Von 15.30 bis 17.30 Uhr ist ein Spaziergang durchs Burgdorfer Holz vorgesehen. Bei Zwischenstopps lesen Frauen ausgewählte Texte vor. Wer mitmachen will, darf sein Lieblingsbuch oder seine Lieblingsgeschichte mitbringen. Auch an Marschverpflegung und ein Kissen sollten Teilnehmerinnen denken, raten die Veranstalter. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@frauen-und-muetterzentrum.de.

Walk to Talk und Filmcafé am Frauentag

Um 16.30 Uhr beginnt das Filmcafé „Finding Vivian Meyer“ in der Neuen Schauburg, Feldstraße 2a. Vivian Maier lebte als Nanny in Chicago und New York. Sie galt als exzentrische Frau, die das Haus nie ohne ihre Kamera verließ. Mit den Kindern unternahm sie Streifzüge auch in die Stadtteile, in der die weniger Privilegierten lebten. Viele Fotos zeigen Menschen in einem zufälligen, aber höchst berührenden Moment. Der Film zeichnet das Porträt dieser Frau, zeigt ihre Fotos und Filme und versucht, dem Mensch Vivian Maier näher zu kommen. Kartenbestellungen sind unter Telefon (05136) 4553 sowie im Internet auf der Seite www.neueschauburg.de möglich.

Von Sandra Köhler