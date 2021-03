Burgdorf

Die Tinte unter dem Vertrag ist noch nicht trocken, aber die Absicht ist schon einmal erklärt: Der Investor Acribo GmbH, der am Ostlandring für 30 Millionen Euro das neue Handels-, Gewerbe- und Wohnquartier Aue Süd plant, will sich gegenüber der Stadt Burgdorf verpflichten, auch einige wenige Sozialwohnungen zu errichten. Dazu schließen Stadt und Acribo einen sogenannten städtebaulichen Vertrag ab.

Der Bauausschuss des Rates hat dem Vertragsabschluss bereits zugestimmt. Das Gremium empfahl dem Verwaltungsausschuss der Stadt, in dem noch in diesem Monat die endgültige Entscheidung fällt, diesen einstimmig gefassten Votum zu folgen. So erreicht die Stadt zwar nicht die vom Rat für Neubaugebiete beschlossene Zielmarke von 25 Prozent Sozialwohnungen. Dass dennoch öffentlich geförderte Mietwohnungen für Menschen mit schmalem Portemonnaie auf den angespannten Wohnungsmarkt kommen, soll der Vertrag sicherstellen.

Fünf Wohnungen für einkommensschwache Menschen

Damit muss das Unternehmen 10 Prozent der 50 am Ostlandring geplanten Wohnungen als Sozialwohnungen anbieten. Der Mietpreis der fünf Wohnungen darf damit für die Dauer von 20 Jahren 5,80 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten. Sollte die Acribo GmbH, die sämtliche Wohnungen in Aue Süd im eigenen Bestand behalten und vermieten will, nicht daran halten, müsste das Unternehmen eine Vertragsstrafe von rund 40.000 Euro je Wohnung zahlen.

Protest gegen diese Vereinbarung kam nur vom Ratsherrn Michael Fleischmann von der Partei Die Linke, der kein Stimmrecht besitzt, im Bauausschuss. Dieser pochte auf die 25-Prozent-Zielmarke. Aue Süd sei schädlich für den Innenstadthandel. Deshalb wäre es angemessen, wenn die Stadt den Investor zwänge, mehr geförderten Wohnraum für Einkommensschwache anzubieten, argumentierte Fleischmann.

Von Joachim Dege