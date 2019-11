Schillerslage

Einen kompletten Zigarettenautomaten haben Unbekannte zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, gestohlen – dieser befand sich nach Aussage einer Polizeisprecherin an der Hauswand einer ehemaligen Gaststätte in Schillerslage. Die Diebe bauten den Automaten ab und entsorgten ihn anschließend in einem Waldstück zwischen Schillerslage und Engensen. Dort fand ihn ein Passant, der die Polizei informierte.

Die Beamten stellten den Automaten sicher, den die Diebe auch aufgebrochen hatten. In der Nähe des Fundorts lagen zudem drei Schachteln Zigaretten und etwas Kleingeld. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Sprengerstraße oder im Waldstück aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark