Burgdorf

Der Peiner Weg zwischen Ostlandring und Stadtrand soll eine schmucke Wohnstraße werden. Bislang hatte der etwa 200 Meter lange Straßenabschnitt mehr den Charakter eines Feldwegs. Die Bauarbeiten haben vor einigen Tagen begonnen und kommen zügig voran. Die alte drei Meter breite Asphaltdecke und der Untergrund sind bereits ausgekoffert und der Aufbau der neuen tragfähigen und vor allem auch frostsicheren Straße hat begonnen.

Die Fahrbahn der neuen Straße soll 5,50 Meter breit werden. An der Westseite wird ein Bürgersteig mit Hochbord angelegt. Fahrbahn und Bürgersteig werden gepflastert. „Auf der Ostseite bleibt der Grünstreifen mit den Bäumen erhalten“, erklärt Stadtsprecher Sebastian Kattler auf Anfrage. Dort entstehen Parkplätze. Die Stellflächen sollen so angeordnet werden, dass „lediglich ein älterer Baum entfernt und ein Jungbaum umgepflanzt werden muss“, so Kattler. Insgesamt müssten vier Bäume gefällt werden, drei auf der Westseite für den Gehweg.

Die ersten Gossensteine für den Gehweg (rechts) sind schon gesetzt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Anlieger sind mit 80.000 Euro dabei

Der Ausbau ist nötig, weil über dieses Stück des Peiner Wegs die Zufahrt zum Neubaugebiet „An den Hecken“ und zur neuen Kita mit angeschlossenem Familienzentrum führen soll. Im Baugebiet sind inzwischen fast alle Grundstücke bebaut und auch die Bauarbeiten für die Kita kommen zügig voran.

Er begrüße es, dass die Straße endlich ausgebaut wird, auch wenn er dafür zur Kasse gebeten werde, sagt ein Anlieger. Er ist einer der wenigen an dem kurzen Straßenstück, an dem nur auf der Westseite ein paar Wohnhäuser stehen. Die Stadt beziffert den beitragsfähigen Erschließungsaufwand auf rund 88.700 Euro, von dem 90 Prozent auf die Anlieger umgelegt werden.

Das Profil der neue Straße lässt sich schon erahnen: Der Gehweg wird auf der Westseite (rechts) angelegt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Stadt hatte mit dem Beginn der Erschließung des Baugebiets den gesamten Anlieferverkehr zu den Baustellen über die unbefestigte Straße vor ihren Haustüren geführt. Die Folge waren neben Lärmbelästigung eine enorme Staubentwicklung. Nach massiven Protesten und vielen Gesprächen mit Politikern im Rat wurde der Anfahrtsweg für die Lastwagen und Firmenwagen der Handwerker geändert. Das kleine Stück Peiner Weg war für Lastwagenin in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr tabu.

Großräumige Umleitung ins Neubaugebiet

Seit der Peiner Weg eine einzige Baustelle ist, wird der private Anliegerverkehr ins Baugebiet weiträumig umgeleitet – über den Rotdornallee am östlichen Ortsrand Hülptingsens und weiter über landwirtschaftliche Wirtschaftsweg zur Verlängerung des Schwüblingser Weg sowie von der Immenser Landstraße aus, dem ausgewiesenen Anfahrtsweg für Lastwagen.

Die geplante Pflasterung der neuen Straße soll dazu beitragen, dass die Zufahrt zur Kita und ins Wohngebiet keine Rennstrecke wird. So sollen Autofahrer sofort bemerken, dass sie sich in einer verkehrsberuhigten Zone befinden. Darüber hinaus soll laut Stadtsprecher die Fahrbahn in der Mitte und am Südende auf vier Meter verengt werden. Bei der mittleren Einengung handele es sich um eine Zugang zu Privatgrundstücken. Der südliche Engpass führe zu einem Durchgang zur Leipziger Straße. Abgeschlossen sein werden die Arbeiten – wenn das Wetter mitspielt – in etwa sechs Wochen.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer