Burgdorf

Aufgrund des Coronavirus sind Fitnessstudios mittlerweile in der dritten Woche geschlossen. Fitness gehört jedoch für viele zum täglichen Leben dazu, daher haben sich einige neue Trends entwickelt. Trainer stellen Videos online für Mitglieder zur Verfügung, Sportkurse werden jetzt zu Hause absolviert und Fitness-Apps für Smartphones sind beliebter denn je – also zahlreiche Möglichkeiten, sich weiterhin fit zu halten. Bei dem herrlich schönen Wetter bei bis zu 25 Grad Celsius lockt es viele für den Sport auch an die frische Luft.

Wenn Corona nicht wäre, wäre der Trimm-Dich-Pfad im Burgdorfer Holz wahrscheinlich sehr beliebt, auch wenn der Rat der Stadt Burgdorf darüber diskutiert, den Pfad aus Kostengründen zu schließen. HAZ/NP-Reporterin Mara-Ann Meeuw testet bei einem Rundgang den Trimm-Dich-Pfad, um zu sehen, was der 30 Jahre alte Fitnessparcours noch zu bieten hat.

Ein versteckter Fitnessparcours

Sport im Freien hat mich schon immer mehr gereizt als Sport in einem Studio. Den Pfad im Burgdorfer Holz wollte ich daher schön länger mal ausprobieren. Wer den Trimm-Dich-Pfad nicht kennt, sollte nicht nach Schildern an der Straße Ausschau halten. Im Internet ist er allerdings leicht zu finden, wenn man nach dem „Trimmpfad Vita Parcours“ sucht. An der B 188 zwischen Uetze und Hülptingsen weist ein Schild schlicht den Weg zu einem Parkplatz. Trotz des schönen Frühlingswetters ist dieser leerer als erwartet.

Was mir zuerst ins Auge fällt: Der Spielplatz auf dem Parkplatz ist, wie alle anderen Spielplätze in der Region, mit rotem Absperrband gesperrt. Aber ich will ja nicht auf den Spielplatz, sondern auf den Trimm-Dich-Pfad. Den startet man entgegen dem Uhrzeigersinn. Auf der südöstlichen Seite des Parkplatzes beginnt der Pfad, bei näherem Hinsehen weist ein kleines Schild den Weg zum „ Parcours“. Los geht es also – mit meinem Hund und meiner Mutter im Schlepptau und einem Rucksack gefüllt mit zwei Flaschen Wasser, denn ausreichend Trinken bei der Hitze ist wichtig.

Der Natur nahe sein – trotz Corona

Der „Vita Parcours“ führt auf insgesamt 2,3 Kilometern durch einen Teil des Burgdorfer Holzes, der, abgesehen von den Geräten und dem Pfad, auf dem man läuft, sehr naturbelassen ist und auch ohne die sportliche Betätigung die Möglichkeit gibt, viel frische Luft zu tanken und den Kopf vom Alltagswahnsinn freizubekommen. Noch vor der ersten Station dann die Überraschung: Auf einem blauen Schild mit weißem Pfeil, der die Richtung weisen soll, prangt eine Nachricht. „Trimmgeräte gesperrt! Nehmen Sie Rücksicht! Vermeiden Sie Kontakte! Dank für Ihr Verständnis“, steht dort, unterzeichnet von der Stadt Burgdorf. „Nun gut“, denke ich mir, „ich gehe trotzdem weiter.“

Anweisungen auf den Schildern sind teilweise unverständlich

Für die ersten sieben Stationen des Parcours benötigt man sowieso nichts außer seinen eigenen Körper. Von Schulterkreisen über Rumpfbeugen zu Armschwingen, die ersten Übungen sind gut zum Aufwärmen. Einige der Schilder, welche die Stationen ankündigen, sind zwar nicht mehr die besten, aber ich kann noch lesen, was darauf steht.

Zwischen Lesen und Verstehen liegt allerdings ein Unterschied. Die Aufgabe für Station drei lautet beispielsweise: „Tiefes Kniewippen mit Armschwingen vorwärts.“ Auf dem Bild prangt eine Figur, die aussieht, als wäre sie kurz vor einem Skisprung. Hilfreich ist weder Bild noch Beschreibung, denn wirklich verstanden habe ich nicht, was ich tun soll.

Gleiches Spiel bei Station vier: „Zwei Mal Armkreisen beidarmig nach links seitwärts zum Rumpfwippen links seitwärts und gegengleich.“ Wie bitte? Ohne das Bild wäre ich hier vollkommen aufgeschmissen gewesen. Und anhand dieser Formulierung wird deutlich, dass der Trimm-Dich-Pfad schon stolze 30 Jahre alt ist, denn die Bezeichnung „gegengleich“ kenne ich gar nicht.

Farbenfrohe Schilder und gesperrte Trimmgeräte

Skurril ist auch, dass ich das Schild für Station sechs nicht gefunden habe, auch wenn ich den Weg zwischen den Stationen fünf und sieben mehrmals abgegangen bin. Und noch einen interessanten Fakt gibt es: Die Stationsschilder sind entweder grün, blau oder weiß. Vom Grad der Witterung her sind die grünen Schilder wohl die ältesten und die weißen von der Stadt Burgdorf die neuesten, denn die grünen sind kaum noch zu entziffern und haben teilweise weder Bild noch Text.

Ab Station acht war dann Schluss: Hier fangen die Geräte an, die alle, mit Ausnahme von einem, mit rotem Absperrband versehen sind. Eigentlich hätte man nun Klimmzüge machen können, Liegestütz auf einem Balken, Kniebeugen mit Baumstämmen als Gewichte und vieles mehr. Ich gehe trotzdem weiter.

Deutschlands Schilderwald auch im Burgdorfer Holz

Trotz der Absperrungen sehe ich mir die Geräte an und stelle erfreut fest, dass sie alle noch gut aussehen, teilweise sind sie sogar recht neu. Schade, dass sie nicht benutzt werden dürfen, denn die Übungen auf den Schildern, sofern man sie lesen kann, sehen nach Spaß aus. Meine Mutter meint: „Der Weg zwischen den Stationen ist sicherlich zum Joggen da.“ Ich bin zwar eher ein Radfahrer als ein Läufer, aber ich überwinde meinen inneren Schweinehund und jogge eine Weile.

Wo mir zuvor noch „Vita Parcours“ Schilder den Weg zeigten, folge ich jetzt weißen Pfeilen und frage mich, ob ich auf dem richtigen Pfad bin. Eine Kreuzung hat gar keinen Richtungsweiser, und ich weiß nur deswegen, wo ich hinmuss, weil ich in der Ferne rotes Absperrband sehe. Die letzte Station ist, komischerweise, die Nummer zehn. Nach fast anderthalb Stunden kommen wir wieder auf dem Parkplatz an. In dieser Zeit sind mir nicht einmal zehn Menschen begegnet, und die meisten von ihnen haben Abstand gehalten.

Fazit: Trimmpfad ist eine tolle Sache

Mein Fazit zum „Vita Parcours“: Ein toller Pfad durch einen schönen Wald mit interessanten Sportmöglichkeiten, der ein „Daumen hoch“ verdient hat. Nur das Schilderchaos sollte behoben werden, sodass alles einheitlich und verständlich ist. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, und der Parcours noch stehen sollte, komme ich auf jeden Fall wieder.

Warum die Instandhaltung des Pfades jährlich fast 6000 Euro kostet, erschließt sich mir nicht so wirklich, aber wenn es genug Nutzer des Pfades gibt, wäre ja auch eine Art Spendenaktion eine Möglichkeit, den „Vita Parcours“ am Leben zu erhalten. Schließlich war der Trimm-Dich-Pfad vor der Coronakrise ein beliebtes Ziel für Sportler.

Von Mara-Ann Meeuw