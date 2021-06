Burgdorf/Ehlershausen

Der Ratsausschuss für Jugendhilfe und Familie kommt am Dienstag, 22. Juni, zusammen, um über den Bau von zwei neuen Kindertagesstätten in Burgdorf zu beraten. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr im Veranstaltungszentrum an der Sorgenser Straße. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Die Kindertagesstätte in Ehlershausen ist in die Jahre gekommen, der älteste Teil stammt aus den 70er-Jahren, und deshalb stark sanierungs- und modernisierungsbedürftig. Zudem gebe es neue Anforderungen an das Raumkonzept sowie neue pädagogische Aspekte, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung. Jetzt liegt das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor, die drei Varianten – von der Sanierung des Altbaus bis zum kompletten Abriss und Neubau – miteinander vergleicht. Ziel ist es, die wirtschaftlichste Lösung für eine zukunftsfähige Erweiterung der Kita zu finden. Die Stadt favorisiert die Variante 3, sie sieht den Abriss des kompletten Bestandsgebäude und den Neubau eines Kita-Gebäudes vor.

Zudem soll im Quartier Aue-Süd, das der Investor Acribo am Ostlandring entwickeln will, eine Kita mit fünf und nicht wie bislang geplant mit vier Gruppen neu entstehen. Über die Vergrößerung hat sich das DRK als künftiger Träger der Einrichtung und der Investor inzwischen abgestimmt und auch das Kultusministerium informiert. Dieses hat laut Stadt seine grundsätzliche Zustimmung signalisiert, auch wenn der Platz für ein größere Gebäude auf dem Grundstück begrenzt sei und deshalb überlegt werde, eine Außenspielfläche auf dem Dach anzulegen.

Weitere Themen der öffentlichen Sitzung sind ein Antrag der SPD-Ratsfraktion, in allen Kindertagesstätten eine Betreuung bis mindestens 17 Uhr anzubieten, sowie noch einmal die Ausstattung der Kitas und Schulen mit Raumluftreinigern.

Von Anette Wulf-Dettmer