Keine Schönheitskur, sondern eine komplette Erneuerung plant die Stadt Burgdorf für das Außengelände der Villa Mercedes an der Schillerslager Straße. Das Gebäude samt Areal zum Spielen befindet sich in städtischem Besitz, das DRK betreibt die Kita seit Jahren. „Und wir müssen wirklich sagen, dass das Außengelände in keine guten Zustand ist“, sagte Stefanie Riessler, Projektleiterin im städtischen Tiefbauamt, im Jugendhilfeausschuss.

Planerin gestaltet Außengelände neu

Deshalb habe die Verwaltung im vergangenen Jahr einer Landschaftsarchitektin den Planungsauftrag für das räumlich zweigeteilte Grundstück übergeben. „Es nützt nichts, wenn wir neue Spielgeräte aufstellen“, sagte Riessler. Ihren Angaben zufolge bekommt das Gebäude aktuell noch eine Fluchttreppe, danach stehe – in Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung und dem DRK als Betreiber – die Sanierung an.

Sie gehe davon aus, dass der Vorentwurf in den nächsten Monaten vorliege, dann könnten die Beteiligten die Änderungswünsche unterbreiten, die dann eingearbeitet würden. Anschließend werde das Vorhaben in der Sitzung am 27. Juni dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt. „Danach melden wir dann das Geld im Haushalt an“, sagte Riessler.

Schon jetzt erhielt die Verwaltung Lob für das Vorhaben: „Es ist toll, dass das Projekt auf den Weg gebracht wird“, sagte Stephanie Zapf vom Stadtkitaelternbeirat. Ihrer Einschätzung nach biete das Areal wenig Reize für die Kinder, so fehlt unter anderem das „Höhenerlebnis“, sagte sie in der Sitzung. DRK-Chef Gero von Oettingen fügte hinzu: „Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und DRK läuft wirklich gut.“