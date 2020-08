Burgdorf

Raumschiffe und Weltraumstationen, Luke Skywalker, Darth Vader, Prinzessin Leia und der Roboter R2-D2 – das ist die Welt von „ Star Wars“. Im Stadtmuseum Burgdorf wird diese Weltraumsaga jetzt im Lego-Format präsentiert. Ab Sonntag, 23. August, können Besucher die Ausstellung „Raumschiffwelten aus Lego-Bausteinen − Stein auf Stein aus der Sammlung Lange“ besuchen.

Erschaffen mit Akribie, Geduld und Leidenschaft: Die Raumschiffmodelle der Ausstellung im Stadtmuseum Burgdorf. Quelle: Christian Lange

Große und kleine „ Star Wars“-Fans erleben ein Universum, dessen Figuren und Raumschiffmodelle komplett aus zahllosen Lego-Bausteinen entstanden sind. Die nachgebauten Szenen richten sich detailgetreu nach den Vorstellungen der Schöpfer der Saga. Im Jahr 1999 kamen zum Kinostart von „ Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ die ersten „ Star Wars“-Lego-Sets heraus. Es folgten Modelle für jeden neuen Film sowie für die Serien und Videospiele. Mittlerweile umfasst die Themenwelt mehr als 300 verschiedene Modelle.

Christian Lange besitzt eine einzigartige Privatsammlung

Der Ursprung der Lego-Sammlung von Christian Lange, dessen Modelle gezeigt werden, liegt im Jahr 1970. Als damals Siebenjähriger entdeckte der heutige Diplom-Architekt seine Sammelleidenschaft für Lego-Bausteine. Durch den kontinuierlichen Ausbau entstand eine einzigartige, mehr als 1200 Exponate umfassende Privatsammlung, die in Deutschland ihresgleichen sucht.

Mehr als 1200 Exponate umfasst die Sammlung von Christian Lange. Quelle: Christian Lange

Die Ausstellung wird vom Verkehrs- und Verschönerungsverein der Stadt Burgdorf, dem Förderverein Stadtmuseum und der Stadt Burgdorf präsentiert und von der Stadtsparkasse Burgdorf und der Region Hannover gefördert.

Info: Der Eintritt für die Schau im Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6 ist frei.Geöffnet ist sie sonntags von 14 bis 17 Uhr. Bei der Kunstmeile am Sonntag, 6. September, öffnet das Stadtmuseum von 12 bis 18 Uhr und zum Region-Entdeckertag am Sonntag, 13. September, von 11 bis 17 Uhr. Beim Besuch sind die Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene sowie die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Zu sehen ist die Ausstellung bis Sonntag, 8. November.

Von Gabriele Gerner