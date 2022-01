Burgdorf

Der Sonntagnachmittag in Burgdorf ist grau, es nieselt. Ideales Museumswetter. Eigentlich. Zumal es in der KulturWerkStadt gleich eine Führung durch die Ausstellung „Unsere Stadt – Unsere Geschichte. Von der Heeßeler Burg bis zum 30-jährigen Krieg“ gibt. Eine gute Gelegenheit, sich von den Ausstellungsmacherinnen in die Anfänge der Stadtgeschichte einweihen zu lassen. Schließlich wird die Schau nur noch bis Sonntag, 16. Januar, gezeigt.

Doch die Besucher strömen nicht, sie tröpfeln. Keine zwei Hände voll sind bis zum Beginn der Führung eingetroffen. Eine Familie mit Kindern hebt die Zahl etwas später deutlich. Das war schon einmal anders.

Christel Hoffmann-Pilgrim fachsimpelt mit den Besuchern der Führung über die Mode im Mittelalter. Quelle: Sandra Köhler

„Es kommen deutlich weniger als vor der Pandemie“, bestätigt Christel Hoffmann-Pilgrim diesen Eindruck. Zwölf bis 16 Besucher seien es aktuell pro Öffnungstag in der KulturWerkStadt. „Der zweite Weihnachtsfeiertag war ganz mau“, sagt sie. Lediglich eine Handvoll Besucher sei gekommen. Ob das auch an der seit Dezember geltenden 2G-plus-Regel liege? „Das kann gut sein“, sagt Anke Gehrke. „Wer nicht geboostert ist, muss sich ja vorher testen lassen. Das macht Spontanbesuche etwas schwieriger.“ Trotzdem: Sie freue sich über jeden Interessierten.

Wegen Corona kommen weniger Museumsbesucher

Ein neuer Besucher trudelt ein. Gehrke eilt ihm entgegen. Erst Hände desinfizieren, dann den QR-Code des Impf-Zertifikats scannen, schließlich ist das Einloggen per Luca-App angesagt. Wer die Technik scheut, ist trotzdem willkommen: Dann heißt es Impfpass vorzeigen und Kontaktformular auf Papier ausfüllen.

Wie konzipiert man eine Ausstellung coronakonform? „Man versucht, seine Erfahrungswerte mit den Notwendigkeiten zusammenzubringen. Im Zweifelsfall wirft man seine Erfahrungen über Bord“, sagt Gehrke und schmunzelt.

So muss bei der Konzeption ein Rundgang durch den zur Verfügung stehenden Raum geplant werden. Und mutmaßlich besonders spektakuläre Stücke sind so zu platzieren, dass kein Stau entsteht. „Bei dieser Ausstellung ist das recht einfach, weil es sich einfach anbietet, in der Frühzeit zu beginnen“, sagt Gehrke. So liegen in den ersten Vitrinen auch Exponate wie Keramikscherben und Steinklingen. Auch ein Stück der Kapelle, die einst in der Wüstung Hetelingen – einem bereits im Mittelalter aufgegebenen Dorf nahe Burgdorf – errichtet war, gibt es zu sehen. „Das Jesuskind darauf kann man erkennen, für Maria braucht man mehr Fantasie“, sagt Gehrke.

Konzeption und Führung setzen auf Abstand

„Solche Siedlungen sind nicht immer freiwillig aufgegeben worden“, erläutert die Historikerin. Vielmehr habe es gerade in der Burgdorfer Gegend zwischen den Welfen und dem Bischof von Hildesheim ein hartes Ringen um das Besitzrecht der Ländereien gegeben. „Und man war einfach sicherer, wenn man sich innerhalb einer Einfriedung ansiedelte.“ Vor Corona habe sie diese Erklärung vor der Vitrine, dicht umringt von Besuchern, gegeben. Weil aber die Abstände eingehalten werden müssen, haben sich Gehrke und Hoffmann-Pilgrim mitten im Raum platziert. Sicher ist sicher.

Und weil sich die Frauen mit den Ausführungen abwechseln, kann auch die jeweils andere neue Besucher empfangen. Und das tut Gehrke dann auch, während Hoffmann-Pilgrim über die Kleidung anno dazumal – „das sind keine originalen Stücke, aber solchen nachempfunden“ – spricht. Sie verrät, dass sich unter dem langen Rock der Schaufensterpuppe lackierte Fußnägel befinden. „Die sind natürlich nicht zeitgemäß.“ Doch Schminke, etwa Kohle zum Hervorheben der Augen, habe es auch früher schon gegeben, ergänzt Gehrke.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fortsetzung der Burgdorf-Schau ist geplant

Die Fortsetzung der insgesamt dreiteiligen Schau, mit der die Entwicklung Burgdorfs einmal in Gänze und nicht nur in Schlaglichtern gezeigt werden soll, ist bereits in Planung. „Wir hoffen, dass wir sie in ein, zwei Jahren zeigen können“, sagt Hoffmann-Pilgrim. Und das ist nicht nur dem Aufwand des Kuratierens geschuldet, sondern auch der Vielfalt der für die KulturWerkStadt geplanten Ausstellungen: bis März Legotechnik, von April bis Juni eine weitere Folge der Burgdorfer Köpfe. Im Juni/Juni stehen Kinderrechte im Fokus, auch das 90-jährige Bestehen der Burgdorfer Bücherei und 100 Jahre Drogeriegeschichte werden mit Ausstellungen bedacht.

Die Schau „Unsere Stadt – Unsere Geschichte. Von der Heeßeler Burg bis zum 30-jährigen Krieg“ in der KulturWerkStadt an der Poststraße ist am Sonntag, 16. Januar, noch einmal von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr führen Christel Hoffmann-Pilgrim, Anke Gehrke und Silvia Schwentke durch die Schau. Anmeldungen werden unter Telefon (05136) 1862 bis zum 15. Januar, 13 Uhr angenommen. Der Eintritt ist frei.

Von Sandra Köhler