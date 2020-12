Burgdorf

Drei routinierte Ausstellungsmacher des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) stehen zurzeit mächtig unter Strom. Katja Weberling, Horst Regenthal und Horst Wöhler haben in eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit jede Menge Objekte für eine Ausstellung in der KulturWerkStadt zusammengetragen, die die Geschichte der Elektrizität in der Stadt Burgdorf nacherzählen soll. Liebevoll aufgebaut ist die Schau bereits, weil sie am Nikolaussonntag, 6. Dezember, hätte eröffnen sollen. Doch daraus wird vorerst nichts – die Pandemie lässt das nicht zu.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Teil-Lockdown kann dem Enthusiasmus der Organisatoren nicht den Stecker ziehen. „Wir hoffen jetzt, dass wir nach Weihnachten am 27. Dezember öffnen dürfen, angepasst an die neueste Corona-Verordnung“, verbreitet VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich Zweckoptimismus. Dann soll die Ausstellung bis zum 14. Februar zu sehen sein.

Anzeige

Die KulturWerkStadt steht in den Startlöchern: Die Stromschau ist aufgebaut. Die Pandemie verhindert, dass sie jemand anschauen kann. Quelle: Joachim Dege

Am Eingang steht bereits Desinfektionsmittel bereit. Maximal fünf Besucher dürfen sich gleichzeitig auf den Einbahnrundgang durch die Ausstellung machen. Als Schmankerl ist eine Stadtführung zur Stromgeschichte mit Christoph Adolf geplant, mit dem der VVV sein Publikum elektrisieren will. Der Termin steht zurzeit noch nicht fest.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Anlass der Ausstellung mit dem Titel „Wie der Strom nach Burgdorf kam“ ist die Gründung der Stadtwerke Burgdorf vor nunmehr 20 Jahren. Das Unternehmen, dessen Mehrheitsgesellschafter die Stadt Burgdorf ist, hat die Elektrizität zwar nicht nach Burgdorf gebracht. Es unterstützt aber den VVV finanziell und hat die Schau somit ermöglicht.

Auf staubigen Dachböden Ausstellungsstücke entdeckt

Weberling, Regenthal und Wöhler haben sich denn auch voll reingekniet in die Materie. Sie holten sich Rat im Energiemuseum in Hannover. Regenthal und Wöhler sind selber Sammler und steuern eigene Objekte aus dem jeweils eigenen Fundus bei. Sie hauten zudem Elektrobetriebe an auf der Suche nach tauglichen Ausstellungsstücken, wurden unter anderem auf dem staubigen Dachboden des Meisterbetriebs Andresen in Hänigsen fündig und auch bei Günter May in Burgdorf. Von May stammt eine alte elektrische Holzbottichwaschmaschine, von Andresen das sogenannte Tableau, wie man einst eine Dienstbotenmeldeanlage in den Häusern der besseren Gesellschaft nannte.

Der Elektriker, Sammler und Ausstellungsmacher Horst Wöhler hat für die Schau eine alte Stromleitung nachgebaut. Quelle: Joachim Dege

Wöhler, ein gelernter Elektriker, hängte sich besonders rein. Er baute für die Ausstellung mühevoll eine historische Stromleitung in der KulturWerkStadt auf. Ein Sammler aus Garbsen will eine Musicbox zur Verfügung stellen. Ein Radio von 1934 mitsamt Plattenspieler ziert die Ausstellung ebenso wie eine alte Musikanlage, die früher einmal für klangvolle Stunden im Gasthaus Haase in Ahrbeck sorgte.

Glühlampen von 1910, noch ältere Batterien und elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht fehlen. Eine vom Weferlingser Bäckermeister Christian July gestaltete Vitrine widmet sich dem Einfluss der Elektrizität auf die segensreiche Freiwilligenarbeit der Feuerwehr, in der sich der zweifache Familienvater in seiner Freizeit engagiert. Auf etlichen Schautafeln lässt sich schließlich nachlesen, wie 1895 das elektrische Zeitalter in Burgdorf begann, als an der Schmiedestraße das E-Werk in Betrieb ging, und bis heute Fahrt aufnimmt.

Das Ende der 1920er-Jahre gebaute Grammophon besaß bereits einen elektrischen Tonarm. Quelle: Joachim Dege

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege