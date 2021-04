Burgdorf

Transistor-Radios und Schallplattenspieler, Waschmaschinen und Staubsauger, Stromzähler und Isolatoren: Bereits zum Jahreswechsel haben Aktive die Ausstellung „Als der Strom nach Burgdorf“ in der KulturWerkStadt an der Poststraße 2 komplett aufgebaut – doch bislang konnte sich wegen der Corona-Pandemie kein Besucher die Präsentation anschauen. Sie sollte ursprünglich vom 17. Januar bis 14. Februar öffnen, ein ums andere Mal verschoben die Organisatoren die Öffnung. Nun verlängern sie die Frist bis Sonntag, 6. Juni, und hoffen, dass in den nächsten Wochen die Infektionen und damit die Inzidenz sinken.

Sobald es die Situation zulässt, wollen VVV, der Förderverein Stadtmuseum und die Stadt als Gastgeberin die Burgdorfer einladen zu einem historischen Spaziergang entlang alter Gerätschaften und Gegenstände, die an die Anfänge der Elektrizität in den Haushalten erinnern. Schautafeln informieren die Besucher über die allgemeine Geschichte der Stromversorgung und ihre Entwicklungslinien seit ihrem Einzug in Burgdorf im Jahr 1895.

Alte Radios und Gerätschaften finden sich in der Ausstellung „Als der Strom nach Burgdorf kam“. Quelle: Joachim Lührs

Einen genauen Termin für den Start gibt es noch nicht, fest steht aber, dass das im vergangenen Jahr entwickelte Hygienekonzept weiterhin gilt.

Von Antje Bismark