Burgdorf

Tatort Waldparkplatz: Ein Dieb hat aus einem am Trimm-dich-Pfad im Burgdorfer Holz abgestellten Mercedes am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 10.30 bis 10.45 Uhr eine Handtasche gestohlen. Ein Ehepaar hatte dort geparkt. Als es aus dem Wald zurückkam, fand es das Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe vor. Aus dem Fahrzeuginneren fehlte die dort deponierte Handtasche, in der sich Ausweispapiere und Bankkarten befanden. Die Polizei hofft, dass andere Waldbesucher verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege