Ehlershausen

Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Alten Bundesstraße im Burgdorfer Ortsteil Ehlershausen ist am Freitag ein dort geparktes Auto mutwillig beschädigt worden. Der Fahrer hatte den VW Golf am Morgen um 6.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er um 14.40 Uhr zu einem Auto zurückkehrte, entdeckte er drei lange Lackkratzer auf der linken Fahrzeugseite. Die Kratzer wurden laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Burgdorfer Polizei unter Telefon (05136) 8861-4115 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer