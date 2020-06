Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin erlitten: Die Frau war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Kleinen Brückendamm in Richtung Kreisel am Schwarzen Herzog unterwegs – ebenso wie ein Burgdorfer mit seinem grauen Mercedes A 150. Er wollte mit seinem Wagen nach rechts auf den Schützenplatz einbiegen, dabei übersah er die Radfahrerin.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, bei der Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Antje Bismark