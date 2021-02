Weferlingsen

Leichte Verletzungen hat am Dienstagabend ein 60 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall in Weferlingsen erlitten: Der Burgdorfer war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 19.50 Uhr mit seinem blauen Renault Kangoo auf der Obershagener Straße in Richtung Sorgensen unterwegs. Im Verlauf der Ortsdurchfahrt kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 20 Metern gegen eine Hauswand. Dabei verletzte sich der Mann leicht am Oberkörper, er klagte über Druckschmerzen unter anderem im Bereich der Schultern.

Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug und an dem Gebäude auf 10.000 Euro. Noch ist unklar, weshalb der 60-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren hat.

Von Antje Bismark