Sorgensen

Leichte Verletzungen hat ein 59 Jahre alter Spaziergänger bei einem Unfall in Sorgensen am Dienstagabend davongetragen. Laut Polizei war der Mann gegen 18.05 Uhr zu Fuß auf dem Mühlenweg unterwegs, als ein BMW mit Pferdeanhänger an ihm vorbei fuhr.

Der 64 Jahre alte Autofahrer fuhr dabei so nah an den Spaziergänger heran, dass sein Anhänger den Fußgänger an dessen linker Wade touchierte. Der 59-Jährige habe anschließend über Schmerzen geklagt, teilt die Polizei mit. Den Einsatz eines Rettungswagens aber habe dieser abgelehnt.

Von Joachim Dege