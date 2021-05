Burgdorf

An der Wolliner Straße in Burgdorfs Nordstadt ist am Sonntagmittag ein 31 Jahre alter Mann mit einem Renault Clio ungewollt im Gartenzaun gelandet. Das Missgeschick unterlief dem Autofahrer nach Darstellung der Polizei bei dem Versuch, gegen 12.10 Uhr aus einer Parklücke herauszufahren. Dabei soll der Mann Brems- und Gaspedal miteinander verwechselt haben. Statt sich anschließend um die Regulierung des angerichteten Schadens am Zaun zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher unverrichteter Dinge davon. Zeugen beobachteten das Geschehen und gaben der Polizei einen Hinweis, sodass diese den 31-Jährigen ermitteln konnte. Dabei stellte sich heraus, dass dieser nicht einmal einen Führerschein besaß.

Von Joachim Dege