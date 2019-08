Burgdorf

Die Polizei sucht nach Autofahrer, der ein Wohnmobil gerammt hat und dann getürmt ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 12.35 Uhr, als eine 39-Jährige mit ihrem Wohnmobil auf der Bundesstraße 443 aus Richtung Burgdorf nach Lehrte unterwegs war. An der Einmündung der Lehrter Straße wollte sie nach links abbiegen und bremste das Wohnmobil ab. Dabei prallte ein hinter ihr fahrender Wagen gegen ihr Fahrzeug – dann gab der Autofahrer Gas und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Auto soll es sich um einen hellen Kombi handeln, der ungefähr VW-Passat-Größe hat. Weitere Details sind nicht bekannt. Den Schaden am hinteren linken Stoßfänger des Wohnmobils schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder seinem Fahrer geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark