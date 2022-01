Burgdorf

Beim Versuch, ihr Auto auf der Marktstraße zu wenden, hat eine 20 Jahre alte Golf-Fahrerin am Mittwochvormittag eine 84-jährige Fußgängerin angefahren. Die Seniorin befand sich in Höhe des Spittaplatzes auf dem Gehweg, als die Autofahrerin ihr Fahrzeug zurücksetzte und sie anfuhr. Dabei stürzte die alte Frau und zog sich so schwerwiegende Verletzungen zu, dass ein Rettungswagen sie zur Behandlung in ein Krankenhaus fahren musste.

Von Joachim Dege