Burgdorf

Eine 78 Jahre alte Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec im Kreisel am Schwarzen Herzog unterwegs war, ist dort am Mittwoch zur Mittagszeit verunglückt. Nach Darstellung der Polizei übersah eine 69 Jahre alte Autofahrerin aus Lehrte die Radfahrerin, als sie gegen 12.15 Uhr in den Kreisel einfuhr.

Auto und Fahrrad kollidierten, woraufhin die 78-Jährige stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus.

Von Joachim Dege