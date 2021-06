Beinhorn

Auf der Alten Schanze im Zuge der Kreisstraße 112 ist an der Autobahnanschlussstelle Beinhorn am Freitag ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 81-jährige Autofahrerin fuhr gegen 12 Uhr von der A 37 ab und wollte nach links auf die Kreisstraße in Richtung Kirchhorst abbiegen. Dabei übersah sie einen 60-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Einmündungsbereich kreuzte und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Mann dabei leicht. Die Einsatzkräfte riefen einen Rettungswagen, doch der 60-Jährige verzichtete darauf, in ein Krankenhaus gefahren zu werden.

Von Anette Wulf-Dettmer