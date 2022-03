Burgdorf

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Sonnabend gegen 17.10 Uhr vor dem Parkhaus am Bahnhof ein zwölf Jahre altes Mädchen angefahren hat. Die Fahrerin habe das unter Schock stehende Kind mit einer Knieprellung verletzt zurückgelassen und sich davongemacht. Nach Angaben des Mädchens soll es sich beim Unfallfahrzeug um einen schwarzen BMW handeln. Die Fahrerin habe lockiges Haar gehabt und soll grüne Oberbekleidung getragen haben. Kurz vor dem Unfall habe sie einen jungen Mann am Bahnhof abgesetzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege