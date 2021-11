Burgdorf

Wegen Unfallflucht muss sich der Fahrer eines Smart verantworten. Er soll nach Darstellung der Polizei am Sonntag auf der Heinrichstraße einen Unfall verursacht haben und danach geflüchtet sein. Zeugen hatten in der Mittagszeit einen grauen Smart beobachtet, der Richtung Zentner Straße fuhr. In Höhe des Hauses Heinrichstraße 2 verlor der Fahrer demnach die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Smart durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen eine Hauswand, wo die Fahrt endete.

Fahrer flüchtet nach Unfall

Die Zeugen sahen noch, wie der Fahrer auf der Beifahrerseite ausstieg und den Unfallort verließ, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

Von Joachim Dege