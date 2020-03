Burgdorf

Bei der Polizei Burgdorf hat ein 45-jähriger Fahrzeughalter den Diebstahl von Autokennzeichen angezeigt. Sein Fahrzeug, ein VW Golf, stand auf einem Privatgrundstück an der Petersstraße. Dort hatte der Mann den Golf am Sonntag, 15. März, 22 Uhr, abgestellt. Als er am Donnerstag, 19. März, gegen 13 Uhr mit seinem Wagen wegfahren wollte, stellte er fest, dass sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen verschwunden waren. Mögliche Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer