Burgdorf

Sie lebt sie in Venedig und Wernberg in Kärnten, lehrt Architektur in Paris und liest Burgdorf. Im Schloss stellt die Schriftstellerin Jana Revedin auf Einladung des Kulturvereins Scena und Wegeners Buchhandlung ihr jüngstes, im Aufbau Verlag erschienenes Werk „Flucht nach Patagonien“ vor. In dem Werk erzählt sie die Geschichte einer Freundschaft zwischen Paris, Patagonien und New York.

Die Handlung spielt im Februar des Jahres 1937. Eugenia Errázuriz, die einflussreichste Kunstmäzenin der Pariser Moderne, hat die Karrieren von Coco Chanel, Pablo Picasso und Blaise Cendrars gefördert. Jetzt lädt sie den jungen jüdischen Innenarchitekten Jean-Michel Frank auf eine Reise nach Patagonien ein. Sie hat ihr gesamtes Vermögen in den Bau des ersten Grand Hotels der Anden investiert, das ihn weltweit bekannt machen soll. In Wahrheit ist dieses Projekt am südlichsten Ende der Erde aber ihre gemeinsame Flucht aus Europa, das sie von Hitler und dem Nationalsozialismus bedroht sieht. Als die beiden aus nach Paris zurückkehren, ist die Welt eine andere.

Bestsellerautorin ist weit gereist

Jana Revedin, Jahrgang 1965, stammt aus Konstanz. Sie ist Architektin und Schriftstellerin. Sie habilitierte an der Universität Venedig und ist heute ordentliche Professorin für Architektur und Städtebau in Paris. 2018 erschien ihr Bestseller über Ise Frank, „Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus“, 2020 ihr Roman „Margherita“ über die Renaissance Venedigs in den 1920er-Jahren, der ebenfalls zum Bestseller wurde.

Der Besuch der Lesung ist möglich unter Einhaltung der 3G-Corona-Regeln, also für vollständig Geimpfte, Genesene und tagesaktuell negativ Getestete. Das Tragen einer medizinische Mund-Nasenbedeckung, die auf dem Sitzplatz abgenommen werden darf, ist Pflicht. Die pandemiebedingt limitierten Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 16 Euro ab sofort in Wegeners Buchhandlung an der Marktstraße, Scena-Mitglieder zahlen 14 Euro.

Von Joachim Dege