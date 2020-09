Von der elfjährigen Daria stammt die Geschichte „Ich bin für die Tiere“:

Hi, ich bin Daria. Und wenn man mich fragt, was ich von Tieren halte, dann erzähle ich gleich einen ganzen Roman. Zum Beispiel, was ich von Tierquälerei halte, oder wie schlimm ich Massentierhaltung finde. Also ich finde, die Politiker sollten mehr Gesetze zum Thema Tiere beschließen. Aber jetzt möchte ich mal eure Meinung zum Thema wissen. Was ich noch ganz schlimm finde, ist die Wilderei von Elefanten, Nashörnern, Haien und so weiter. Das beste Beispiel für Tierquälerei und Wilderei sind die Haie. In China und anderen Ländern werden sie aufs Boot gezogen, die Flossen abgeschnitten und lebend ohne Flossen wieder ins Wasser geworfen ohne irgendeine Überlebenschance.

Oder die süßen Welpen, Ferkel und Babykatzen, die ausgesetzt oder verhauen werden. Sowie Hundekämpfe. Oder kleine Ratten, die für Geld geschlagen und verformt werden. Außerdem gibt es in ein paar Jahren Tausende Tierarten nicht mehr, weil wir ihren Lebensraum zerstört haben. Deswegen könnte man vielleicht gucken, ob man Sachen mit Palmöl sowie nicht so gute Tierhaltung oder so nicht abschafft. Oder als letztes Beispiel, dass Experimente an Tieren nicht mehr stattfinden. Genau deswegen feier ich die Menschen, die supernett sind und verwaiste Tiere aufnehmen.