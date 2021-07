Burgdorf

Einmal mehr ist es im Parkhaus am Bahnhof in Burgdorf zu Vandalismus gekommen. Nach Darstellung der Polizei hat ein Unbekannter dort am jüngsten Wochenende den Außenspiegel eines grauen Seat Ibiza abgetreten.

Das Fahrzeug stand von Sonnabend, 14 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, auf der ersten Ebene geparkt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise, und zwar unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege