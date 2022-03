Burgdorf

Der Energieversorger Avacon kündigt eine Unterbrechung der Wasserversorgung in Burgdorf an. Als Grund nennt das Unternehmen Bauarbeiten am Trinkwassernetz. Betroffen davon sind nach Auskunft von Avacon-Sprecherin Julia Falkenstein 55 Haushalte.

Anlass seien Instandhaltungsarbeiten, die am Montag, 7. März, von 8 bis etwa 14 Uhr zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung führten. Betroffen seien Haushalte an der Scharnhorststraße, Am Nassen Berg, Münchhausenstieg, Leibnizweg und an der Blücherstraße. Falkenstein weist darauf hin, dass an der Heiligenbeiler Straße vor der Hausnummer 4 an diesem Tag ein sogenanntes Hydrantenstandrohr stehen werde. „Dort können die Anwohner Wasser entnehmen.“

Stadtwerke Burgdorf beauftragt Instandhaltungsarbeiten

Avacon ist Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke Burgdorf und für die technische Betriebsführung des Wassernetzes in der Kommune zuständig. Auftraggeber der Instandhaltungsarbeiten sind die Stadtwerke Burgdorf. Avacon empfiehlt, dass alle an die Wasserversorgung angeschlossenen Geräte und technischen Anlagen vorsorglich abgestellt werden sollten.

Wegen notwendiger Spülungen kann es laut Avacon zu Druckschwankungen im Leitungsnetz kommen. Zudem könnten Lufteinschlüsse und kurzfristig auch gesundheitlich unbedenkliche Trübungen im Trinkwasser auftreten. „Diese dürften nach recht kurzer Zeit von allein wieder verschwinden“, sagt die Unternehmenssprecherin. Bei Störungen könnten Betroffene sich unter Telefon (08 00) 0 28 22 66 an die Servicehotline wenden.

Von Sven Warnecke