Burgdorf

In einem Teil der Südstadt fließt am Mittwoch, 17. November, tagsüber kein Wasser aus den Hähnen. Der Grund sind Arbeiten an der Trinkwasserleitungen für die Bewohner am Hülptigser Weg, an Liebigstraße, Gutenbergstraße, Humboldtstraße, Kantstraße sowie in den Häusern des Abschnitts Duderstädter Weg 4 bis 33. Das hat jetzt das Energieversorgungsunternehmen Avacon mitgeteilt, das mit seinem Tochterunternehmen Purena für die Stadtwerke Burgdorf für den technischen Bereich der Trinkwasserversorgung verantwortlich zeichnet.

210 Haushalte ohne Wasser

Im Zuge der Verlegung neuer Wasserleitungen müsse Avacon die Wasserversorgung im Zeitraum von 8 bis 16 Uhr unterbrechen. Betroffen seien etwa 210 Haushalte. Damit die Menschen dort nicht völlig auf dem Trockenen sitzen, will die Avacon im Bereich Liebigstraße/Gutenbergstraße einen Wasserwagen stationieren. Gleichwohl ruft die Avacon die Anwohner dazu auf, vorsorglich ausreichend Trinkwasser zu bevorraten.

Poröse Wasserrohre: Duderstädter Weg stand unter Wasser

Die Avacon lässt in dem Wohngebiet die Wasserleitungen erneuern, nachdem es dort in diesem Jahr schon zu mehreren Wasserrohrbrüchen gekommen war. An einem einzigen Wochenende Anfang Juni geschah dies dreimal in kurzer Abfolge und setzte den Duderstädter Weg teilweise unter Wasser. Daraufhin entschlossen sich Purena und die Stadtwerke Netz GmbH dazu, die noch aus den 1960er-Jahren stammenden, porösen Asbestzementleitungen zu ersetzen. Die Arbeiten dauern seit Juli an und sollten bereits Ende Oktober abgeschlossen sein.

Von Joachim Dege