Burgdorf

Eine herzige Aktion haben sich Auszubildende und Praktikantinnen auf dem Kartoffelhof von Landwirt Cord-Heinrich Schweer in Hülptingsen angeschoben: Von August bis Oktober sammelten sie bei der Ernte Kartoffeln in Herzform und boten sie dann im Hofladen gegen eine Spende an. Auf diese Weise kamen 350 Euro für das Kinderhaus Regenbogen zusammen.

Kartoffelherzen beim Sortieren entdeckt

Die Idee hatten Hannah Brockmüller und Frida Kaske, als sie als Praktikantinnen auf dem bei der Ernte halfen und auf dem Roder die Kartoffeln sortierten: „Wir dachten, es wäre eine schöne Idee, die Kartoffelherzen zu sammeln und für einen guten Zweck zu verkaufen. Eigentlich hatten wir erst an eine größere Organisation gedacht. Doch dann wollten wir eine Einrichtung in Burgdorf unterstützen“, sagt Hannah. Landwirt Cord-Heinrich Schweer war einverstanden. Und so hielten Hannah und Frida sowie die beiden Auszubildenden Kristina Ludowig und Konstantin Könecke gezielt Ausschau nach den formschönen Launen der Natur.

Normalerweise kommen Herzkartoffeln nicht in den Verkauf. Schließlich gibt es Normen wie die FFV-52 der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen, die die Vermarktung von Speise- und Frühkartoffeln regeln. Neben einer Mindestgröße sieht diese auch ein „für die Sorte unter Berücksichtigung des Anbaugebietes normales Aussehen“ vor. Davon kann bei den Herzkartoffeln keine Rede sein. Sie sind außergewöhnlich. Und zu schade, um als Futterkartoffeln zu enden.

Landwirt Cord-Heinrich Schweer sorgt dafür, dass die Spenden in Höhe von 350 Euro ans Kinderhaus Regenbogen fließen. Quelle: Sandra Köhler

Mitgezählt hat der Landwirtschaftsnachwuchs nicht, wie viele Kartoffelherzen bei der Ernte in diesem Jahr zusammenkamen. Doch die gut gefüllte Spendendose beweist, dass es schon so einige gewesen sein müssen. „Es gibt Sorten, bei denen kommen diese Formen häufiger vor, als bei anderen“, sagt Landwirt Cord-Heinrich Schweer: „Das sind die sogenannten länglichen Sorten, bei uns auf dem Hof die Frühkartoffeln Annabell und Allians.“

Ein passendes Mitbringsel für Hochzeitstage

Bei den Kunden des Hofladens sei die Aktion gut angekommen, sagt Hannah Brockmüller zufrieden. Das besondere Angebot hatte sich schnell herumgesprochen: „Manche Leute haben auch ihr Wechselgeld in die Spendendose geworfen. Das fand ich gut.“

Bleibt die Frage, was genau man den mit den Herzkartoffeln anfängt. Wer sie auf dem Teller präsentieren will, hat jedenfalls einen erhöhten Schälaufwand. „Sie sind auf jeden Fall eine passende Gabe für Hochzeitstage. Und als solche habe ich sie auch schon verschenkt“, sagt Bauer Schweer.

Von Sandra Köhler