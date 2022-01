Burgdorf

Fünf Jahre lang hat Reiner Behrend die BBS Burgdorf mit 3400 Schülern geleitet – nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Wegen der Corona-Pandemie fiel die übliche Abschiedsfeier, die normalerweise Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler gestalten, aus. Behrend erhielt am Freitag die Entlassungsurkunde von dem für die BBS zuständigen Dezernenten Michael Gaida. Vor dem Wechsel – der die Schule am Berliner Ring und die Handelslehranstalt umfasste – hatte Berend in Schulen in Abu Dhabi und Saudi-Arabien gearbeitet.

Diese Erfahrungen brachte der 67-Jährige auch in den BBS-Alltag ein. Unter seiner Regie beteiligte sich die Schule am Erasmus-Programm, um den Austausch mit anderen Ländern zu stärken. Mit den Lehrerinnen und Lehrern setzte er auf neue und bewährte Kooperationen, unter anderem mit der Autostadt Wolfsburg. Er unterstützte Lehrkräfte und Schüler bei innovativen Projekten bei der nachhaltigen Mobilität, für das Schulsprecherin Daniela Rosendahl stellvertretend das Lastenrad mit einem Wasserstoffantrieb nennt.

Seinen Start an die BBS indes prägten die millionenschweren, aber Jahre dauernden Bauarbeiten, beispielsweise die Dachsanierung und der Brandschutz. Noch stehen diese Bauprojekte nicht vor dem Abschluss, obwohl Behrend diese Vorhaben mit dem Kollegium intensiv vorangetrieben hatte. Dafür hatte Behrend seinen Ruhestand zunächst verschoben, doch die Corona-Pandemie durchkreuzte die Baupläne – und stellte ohnehin den Schulalltag mit Unterricht an der BBS und praktischen Elementen in den Betrieben komplett auf den Kopf.

Nachfolger soll noch im Frühjahr 2022 starten

Behrend bedankte sich bei allen Mitarbeitenden der BBS für das große Engagement in diesen besonderen Zeiten und hob lobend hervor, dass die Unterrichtsarbeit trotz Wechsel- und Distanzunterricht und unter Einhaltung diverser Hygienemaßnahmen erfolgreich weitergeführt werden konnte. Nachdem Behrend seinen Dienst aufgrund der besonderen Situation bereits verlängert hatte, freue er sich jetzt umso mehr auf private Projekte: „Ich möchte gern ein Heimkino einrichten, meinen Garten neu gestalten und in jedem Fall eine Frachtschiffreise nach Sydney in Australien unternehmen“, kündigte er an.

Und wie geht weiter an der BBS? „Ein neuer Schulleiter folgt in Kürze, das Verfahren läuft, wir rechnen damit, dass noch in diesem Frühjahr ein Nachfolger übernimmt“, sagte Behrend.

Von Antje Bismark