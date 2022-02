Burgdorf

Allein eine große Maschine zu fahren und Verantwortung zu tragen – darin liegt für Florian Samel der besondere Reiz seines Berufs: Der 20-Jährige aus Braunschweig, der in der BBS am Berliner Ring seine Ausbildung als „Eisenbahner im Betriebsdienst Fahrtrichtung Lokführer und Transport“ absolviert hat, schwärmt geradezu für die Arbeit auf der Schiene. Diese Leidenschaft zahlt sich für den jungen Mann auch aus: Mit 95 von 100 möglichen Punkten hat er seine Ausbildung abgeschlossen und sich damit den Titel des besten Azubi in Niedersachsen gesichert.

Schon während der Schulzeit richtete Samel seinen Fokus auf Eisenbahnen, und wer heute mit ihm spricht, darf sich auf eine schnelle Reise durch Deutschland mit unterschiedlichen Lokomotiven freuen, im übertragenen Sinn natürlich. Zunächst besuchte der Eisenbahner das Wilhelmgymnasium in Braunschweig bis zur elften Klasse und verließ die Schule mit der Fachhochschulreife: „Die EU hatte zu dem Zeitpunkt das Ausbildungsende auf 20 Jahre vorgezogen, das kam mir entgegen“, sagt der gebürtige Braunschweiger, der bereits Zukunftstage und Praktika bei der Bahn absolviert hatte. „Mich haben Züge schon immer interessiert“, sagt er mit leichtem Lächeln und fügt hinzu, seine Familie habe ihn unterstützt.

Alpen-Panorama statt Nordsee-Blick

Denn – so seine Erfahrung – im Gegensatz zu vielen Mitschülern habe er eben sehr früh das Berufsziel vor Augen gehabt, nicht zuletzt sogar physisch bei einer Lego-Eisenbahn in seinem Zimmer. Bei der DB Regio AG startete er deshalb im Sommer 2019 seine Ausbildung: „Ich wollte gern in einem größeren Unternehmen mit möglichst unterschiedlichen Maschinen fahren“, sagt Samel. Die Praxis-Einheiten standen in Braunschweig auf dem Lehrplan, die Theorie in Burgdorf. Hinzu kamen Trainingstage in Seelze – und dann begann schon bald das Steuern der Züge quer durch Niedersachsen, ohne Chef an Bord.

Florian Samel hat an der BBS Burgdorf gelernt - und die Ausbildung als Bester in Niedersachsen abgeschlossen. Quelle: privat

„Meine Lieblingsstrecke war in der Zeit die Tour nach Norddeich“, sagt der 20-Jähriger, der inzwischen in Mühldorf am Inn lebt. Der Grund: Die E-Lok 146 und die Route zur Nordsee, wo er immer etwas Aufenthalt hatte. „Landschaftlich war das immer toll“, sagt er und lobt die Reisenden, die im Fernverkehr meist sehr freundlich seien – im Gegensatz zu den S-Bahnstrecken. Und mitunter habe er die Fahrgäste dann auch begrüßt.

Mit norddeutscher Gelassenheit übernimmt er das jetzt in den Zügen der Südostbayernbahn, denn dort arbeitet Samel mittlerweile. Weil die DB Regio nach dem Verlust von Strecken mit deutlich weniger Lok-Typen unterwegs ist, bewarb er sich in den Süden, wo E-Loks, Dieselloks und lokbespannte Züge fahren. Und nun, sagt der 20-Jährige, stehen auch Touren nach Österreich an, mit neuen Signalsystemen. „Diese Vielfalt ist einfach toll.“

Von Antje Bismark