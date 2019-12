Burgdorf

Burgdorf ist um eine süße Attraktion ärmer. Das Kultcafé Bäuerinnenbackstube am Wächterstieg 7 hat an diesem Sonntag ein letztes Mal seine legendären Torten verkauft – am Tresen zum Mitnehmen und an die Gäste an den 64 voll besetzten Kaffeehausplätzen. Kunden kamen teilweise von weit her, um ein letztes Mal zu schlemmen. Andere sorgten sich beim Kuchenkauf, wie die mehr als 100 Rezepte der hüftgoldaffinen Nachwelt wohl zu erhalten seien.

Am Montag machen die Betreiberinnen Inventur

„Wir haben Burgdorf 19 Jahre lang etwas Schönes gegeben“, zog Petra Bohrer, eine von drei Geschäftsführerinnen, befriedigt Bilanz. Die von Gästen geäußerte Wehmut nahm sie als Lob für die Gemeinschaft der Landfrauen, die das Café mit großem Engagement betrieb. Schon am Mittag steht die Inventur an. Am Dienstag soll es ein letztes gemeinsames Mittagessen aller Helferinnen geben, bevor am Mittwoch die Aufräumarbeiten beginnen.

Die letzten Torten gehen über den Tresen, vor dem die Kunden am Sonntag Schlange stehen. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege