Der Waldbrandgefahrenindex lag am jüngsten Wochenende in der Region Hannover nur bei Stufe zwei von maximal fünf möglichen. Dennoch warnt Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann vor der Gefahr von Feuern. Er weist darauf hin: „Das Rauchen in Wäldern ist unter diesen Umständen strikt verboten.“ Gleiches gelte für das Grillen oder das Entfachen von Lagerfeuern. „Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein“, sagt der Feuerwehrmann. Er appelliert zudem, keine Zigarettenreste aus dem Auto zu werfen.

Zwar sei die obere Erdschicht durch einige Niederschläge in den zurückliegenden Wochen leicht feucht, doch darunter sei der Boden weiterhin extrem trocken. Zudem befindet sich laut Bethmann eine Menge Totholz in den Wäldern. Dieses sei meist trocken und leicht entzündbar. Und es berge eine weitere Gefahr: „Das Holz ist oft noch oben in den Bäumen und fällt erst bei Sturm herab“, sagt der Feuerwehrmann. Daher rät er dringend davon ab, bei starkem Wind einen Waldspaziergang zu unternehmen.

Die Anzahl an Einsätzen in diesem Jahr für die Burgdorfer Feuerwehr ähnelt denen in den vergangenen beiden trockenen Sommern. Einen Waldbrand in Otze sowie zwei in Ramlingen mussten die Brandbekämpfer löschen, dazu einen Stoppelfeldbrand bei Immensen und ein kleines Feuer am Kiesteich in Beinhorn. Mitte August wurden die Feuerwehrleute zum Einsatz bei Schwarmstedt an der Autobahn 7 gerufen.