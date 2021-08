Burgdorf

Der Streik der Lokführer hat – neben den ohnehin schon bestehenden Einschränkungen wegen der Bauarbeiten – am Mittwoch und Donnerstag zu einem verstärkten Ausfall der S-Bahnen geführt. Deshalb nutzte André Wolter am Mittwoch um 5.25 Uhr den Bus der Sprinter-Linie 900 vom Bahnhof in Burgdorf zum Hauptbahnhof Hannover. „Der war komplett überfüllt, es war überhaupt nicht möglich, Abstand zu anderen zu halten“, sagt Wolter, der durchaus Verständnis für den Streik der Lokführer aufbringt. Allerdings könne er nicht verstehen, dass Regiobus nicht ausreichend auf den am Dienstag bekannt gegebenen Ausstand der Bahnbeschäftigten reagiert habe.

Am meisten aber ärgert den Burgdorfer, dass nur zwei Minuten vor der Abfahrt des 900er-Busses ein Gelenkbus der Stadtlinie 906 losgefahren sei. „Leer, ohne Passagiere“, sagt er und kritisiert, dass Regiobus nicht kurzfristig die beiden Fahrzeuge getauscht und damit die Situation in einem kleineren, überfüllten Bus entschärft habe.

„Bei uns fahren zeitgleich 250 Busse auf 125 Linien, deren Routen sehr genau geplant sind und die zum Teil auch am Tag auf eine andere Strecke wechseln“, sagt Regiobus-Sprecher Tolga Otkun. Deshalb könne das Unternehmen nicht ad hoc einfach ein Fahrzeug gegen ein anderes tauschen, wenn plötzlich zu viele Passagiere mitfahren wollen. „Es kann durchaus sein, dass der 906er-Bus im Laufe des Tages auf eine andere Linie geswitcht wird“, fügt er hinzu. Regiobus agiere flexibel, benötige angesichts des eng getakteten Fahrplans aber etwas Vorlauf. „Und letztlich bitte ich darum, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln: Die Bahn streikt, nicht unsere Kollegen.“

Von Antje Bismark