„Der Bürgersteig ist nicht für Autos“: Diesen eigentlich selbstverständlichen Satz hat Leserin Anja Borrmann mit bunter Kreide auf die Fahrbahn der Wilhelm-Busch-Straße geschrieben. Denn längst nicht jeder Autofahrer, der derzeit die Wohnstraße passiert, hält sich daran.

Nach Einschätzung der Anwohnerin begann das Problem im Herbst vergangenen Jahres, als Arbeiter den Kanal im Bereich des Schwarzen Herzogs sanierten und dafür eine Umleitungsstrecke über die Dammgarten sowie die Wilhelm-Busch-Straße und den Depenauerweg zur Immenser Straße einrichteten. „Viele Autofahrer haben damals offenbar erst gemerkt, dass unsere Straße nicht am Wendehammer endet, sondern noch eine kleine Stichstraße zum Depenauerweg führt“, schildert Borrmann bei einem Ortstermin ihren Eindruck.

Autofahrer nutzen Bürgersteig als Ausweichstrecke

In der Folge nutzten Autofahrer die Strecke auch dann noch, als die Umleitung längst nicht mehr bestand. Als die Stadt Burgdorf dann im Frühjahr mit der Sanierung der Immenser Straße begann und eine weiträumige Umleitung über die Dammgartenstraße und den Niedersachsenring ausschilderte, entsannen sich weitere der früheren Route und passierten diese, um Weg und Zeit zu sparen. „Dabei ist unsere Straße überhaupt nicht für diesen Verkehr ausgelegt“, sagt Borrmann, die inzwischen mit ihren Nachbarn über die zusätzliche Belastung klagt und deshalb die Stadtverwaltung sowie die Region Hannover eingeschaltet hat.

Denn die kleine Straße ist de facto zweigeteilt mit einem kleinen Wendehammer vor dem Haus mit der Nummer 4. Zwischen dem und der Dammgartenstraße besteht eine reguläre Fahrbahn, die von parkenden Autos verengt wird – sie dienen zugleich als willkommene Bremse für die Autofahrer, die die Strecke schnell als Umleitung fahren. Vom Wendehammer zum Depenauerweg indes ist die Fahrbahn sehr schmal, und wenn Autos sich begegnen, muss eines von beiden zwangsläufig auf den Gehweg ausweichen. „Bei uns wohnen aber auch kleine Kinder und Senioren, die auf den Rollator angewiesen sind und die sich nicht mehr sicher fühlen“, erzählt Borrmann aus den Gesprächen.

Stadtsprecher kündigt eine schnelle Lösung an

Weil die Kreuzung zudem nicht oder nur schwer einzusehen ist, lenkt so mancher sein Fahrzeug so unglücklich, dass es im Zaun des ersten Grundstücks landet. „Die Bewohner lassen den Schaden kaum noch reparieren, weil es oft kurze Zeit später wieder kracht“, sagt sie und fügt hinzu, die Anlieger wünschten sich an der Stelle eine Bake, die Autofahrer zum einen zum Abbremsen und Langsamfahren zwinge oder zum anderen mittelfristig zum Ausweichen auf die offizielle Route.

Eine zweite Bake, so die Vorstellung der Anwohner, sollte am Wendehammer stehen. „Dort gibt es zwischen der geteerten Fläche und der gepflasterten kleinen Straße einen Absatz“, sagt Borrmann. Diesen, so ihre Beobachtung, wollen viele Autofahrer meiden, entweder um ihre Fahrzeuge zu schonen oder nicht langsamer fahren zu müssen. Sie nutzten deshalb zum Ausweichen den rechten Bürgersteig – ohne Rücksicht auf mögliche Fußgänger.

Nach einer Rücksprache zwischen Stadt Burgdorf und Region, die für die Umleitung verantwortlich zeichnet, gibt es nun eine kurzfristige Lösung, wie Stadtsprecher Sebastian Kattler auf Anfrage dieser Zeitung sagt: „Noch in dieser Woche, wahrscheinlich am Donnerstag, kommen die geforderten Baken.“

Immer wieder prallen Autos in den Zaun vom Eckgrundstück Wilhelm-Busch-Straße/Depenauerweg. Quelle: Antje Bismark

