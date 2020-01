Burgdorf

4 Times Baroque heißt die gegenwärtig wohl innovativste Formation der Barockmusikszene, dem Concerti, das Hamburger Magazin für klassische Musik und Oper, soeben ein Porträt widmete mit der Überschrift „Die Barock-Band“. Tatsächlich spielen die vier jungen Wahl-Frankfurter derart temperamentvoll und unkonventionell auf, als ginge es um ihr Leben. Am Sonntag, 9. Februar, sind die Opus-Klassik-Preisträger im Burgdorfer Schloss zu erleben. Dort bestreiten sie das Winterkonzert der Reihe „Die 4 Jahreszeiten – Barock in Burgdorf“ des Kulturvereins Scena.

2018 bereits erkannte die Opus-Klassik-Jury in der Nachfolge des Echo-Klassik das ungeheure Potenzial des 2013 gegründeten Quartetts und verpasste ihm das Attribut „Nachwuchskünstler des Jahres“ – was natürlich eine faustdicke Untertreibung ist. Denn spätestens nach ihrem Liveauftritt in der Show zur Preisverleihung wusste auch der letzte Musikliebhaber, dass die vier jungen Männer an Blockflöte ( Jan Nigges), Violine ( Jonas Zschenderlein), Cello ( Karl Simko) und Cembalo (Alexander von Heißen) das Zeug zu Überfliegern haben, die nicht nur einen eigenwilligen Sound pflegen, sondern zudem eine nachgerade mitreißende Bühnenpräsenz abliefern.

Barockmusik mit Wow-Effekten sorgt für offene Münder

Sie sind 21 bis 23 Jahre jung. Und wild. So gerieren sie sich denn auch auf der eigenen Internetseite eher als unkonventionelle Boygroup in weißen T-Shirts und mit Hosenträgern, denn als bierernste Hochkultur-Lieferanten im Frack-und-Fliege-Look. Ihr Ziel ist es nach eigener Darstellung, junge Menschen mit dem Barockmusik-Virus anzustecken. Was in Burgdorf gelingen könnte. Eine Musiklehrerin des allgemeinbildenden Gymnasiums hat sich mit einer Schülerabordnung Tickets für das Konzert gesichert.

Die Musikschüler und auch alle anderen im Publikum dürften sich auf eine großartige Musikalität freuen, verspricht Scena. Alle vier Ensemblemitglieder strotzten nur so vor technischer Meisterschaft an ihrem jeweiligen Instrument und sind in der Lage, im Zusammenwirken regelmäßig Wow-Effekte zu kreieren und für staunend offene Münder bei den Zuhörern zu sorgen. Wer es nicht glaubt, der fahnde auf Youtube nach den vier Barock-Stars.

Zurzeit ziehen sie mit ihrem auch auf CD eingespielten Programm „Caught in Italian Virtuosity“ durch die Konzertsäle. Das an raffinierten Verzierungen reiche Programm mit Werken von Merula, Vivaldi, Corelli und Sammartini wollen sie in schwindelerregender Rasanz und lustvoll pointiert auch im Burgdorfer Schloss zum Besten geben. Glücklich darf sich schätzen, wer noch eine Karte ergattert hat.

4 Times Baroque spielt am Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr, im Burgdorfer Schloss. Das Konzert ist ausverkauft. Für Restkarten gibt es bereits eine Warteliste.

Von Joachim Dege