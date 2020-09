Burgdorf

Seit eineinhalb Jahren steht das Haus mit den dunkelroten Klinkern und der Nummer 9 an der Straße Vor dem Celler Tor. Die Lindhorst Gruppe, ein familiengeführtes Unternehmen mit den Geschäftsfeldern Landwirtschaft, Immobilien und Seniorenpflege, hat dort 24 barrierefreie Wohnungen errichtet. Davon sind trotz erwiesenen Wohnungsmangels in Burgdorf fünf noch immer nicht vermietet. Mieterin Heidemarie Parow ist mit ihrem Zuhause zufrieden. „Hier fühlt man sich sehr gut aufgehoben“, versichert sie.

Kaltmiete beträgt bis zu 1215 Euro

Zwei Zweizimmerwohnungen und drei Dreizimmerwohnungen stehen noch leer. Der Preis pro Quadratmeter liegt zwischen 12 und 13,50 Euro. Für die 60 bis 90 Quadratmeter großen Wohnungen sind somit Kaltmieten von 720 bis 1215 Euro fällig. Diese Summe kann sich nicht jeder leisten. Sven Linke vom Unternehmen Projektschmiede Nord, das den Bau im Auftrag der Lindhorst Gruppe begleitete und nun für die Vermietung der Wohnungen zuständig ist, hat andere Erklärungen für den Leerstand parat.

Monika Viebahn zeigt in der rollstuhlgerechten Wohnung den niedrigen Türgriff und den zweiten Türspion, damit auch eine körperlich beeinträchtigte Person keine Nachteile hat. Quelle: Mark Bode

Das Konzept des Hauses sah von Beginn an vor, dass die Mieter – es müssen nicht zwangsläufig Senioren sein – im Bedarfsfall Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen können und dafür keine weiten Wege erforderlich sind. Doch die Räume im Erdgeschoss standen rund ein halbes Jahr leer. Die Diakoniestation war als Ankermieter abgesprungen, weil der Bau später fertig wurde als geplant. Erst im Oktober vergangenen Jahres zog das Deutsche Rote Kreuz mit einer Sozialstation und Tagespflege ein.

„Viele Interessenten wollten anfangs abwarten, bis tatsächlich ein Servicedienstleister vor Ort ist“, sagt Linke. Entsprechend hätten ab Herbst die Anfragen und späteren Unterschriften unter den Mietverträgen zugenommen. Doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie sei das Interesse auf null gesunken. „Bis August gab es keinerlei Anfragen. Ich schiebe es auf Corona“, sagt Linke. Inzwischen meldeten sich seiner Aussage nach vereinzelt wieder Mietinteressenten.

Wohnung ist rollstuhlgerecht angepasst

Die 78-jährige Parow und ihr Mann Erwin, der kürzlich 100 Jahre alt geworden ist, waren die ersten Mieter. „Wir hatten eine Wohnung gesucht, in der man im hohen Alter leben kann“, sagt sie. „Es ist schön, dass man im Bedarfsfall Hilfe vom DRK bekommen kann.“ Ihr Mann nahm die Pflege der Sozialstation in Anspruch und besuchte auch die Tagespflege, bis er schließlich in ein Pflegeheim umziehen musste.

„Ich hole ihn öfter und schiebe ihn im Rollstuhl hier her“, sagt Parow. „Auf dem Balkon essen wir dann ein Eis.“ Den Rollstuhl kann sie problemlos in der fast 90 Quadratmeter großen Wohnung bewegen. Auch das Badezimmer ist entsprechend gestaltet. Türgriffe sind niedrig angebracht. Unter der Spüle ist genügend Platz, damit auch ein Rollstuhlfahrer nah an das Becken heranfahren kann. Für diesen gibt es sogar einen zweiten Türspion in Sitzhöhe.

Sie leben gern in ihren barrierefreien Wohnungen in Burgdorf: Monika Viebahn (links) und Heidemarie Parow. Quelle: Mark Bode

Monika Viebahn, die ebenfalls im Haus lebt, hat sich schon kurz nach ihrem Einzug im vergangenen Jahr mit Parow angefreundet. Die 66-jährige Burgdorferin lebte allein in einem Reihenhaus, nachdem ihr Mann vor fünf Jahren gestorben war. „Ich bin vorausschauend und wollte nur in eine barrierefreie Wohnung einziehen“, sagt sie. „Das ist in Burgdorf gar nicht so leicht, es gibt kaum welche.“ Noch sei sie körperlich fit. „Aber das bleibt vielleicht nicht immer so“, sagt Viebahn. Sie erlebte bereits Anfang des Jahres, dass die Barrierefreiheit Vorteile hat. „Ich hatte einen Ermüdungsbruch im Fuß und war froh, dass ich nicht in die Badewanne klettern musste“, sagt sie. Die Dusche in ihrem Bad ist bodengleich installiert.

Monika Viebahn zeigt ihr rollstuhlgerechtes Badezimmer. Quelle: Mark Bode

