Burgdorf

Der Bastelladen Queck ist eine Institution in Burgdorf. Für Generationen von Schulkindern haben Eltern hier das Material zum Basteln von Schultüten, Laternen und Konfirmationskarten erstanden. Von der Stoffblüte bis zum Pinsel, vom Glanzpapier übers Schleifenband bis zum Bastelkleber führt Monika Queck seit 43 Jahren fast alles, was das kreative Herz begehrt. Damit ist nun bald Schluss. Der Laden schließt noch in diesem Jahr – nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern aus Altersgründen. Tochter Anika, die ihre Mutter seit 20 Jahren unterstützt, will das Geschäft nicht übernehmen.

Das gute Verhältnis zu Kunden und Mitarbeiterinnen ist wichtig

Ein wenig ist es, als traue Monika Queck ihrem eigenen Entschluss noch nicht ganz über den Weg. „Da sind die Kunden, die uns jahrelang die Treue gehalten haben. Und unsere tollen Mitarbeiterinnen. Ohne die hätten wir es nicht geschafft“, sagt sie nachdenklich. „Es fühlt sich schon seltsam an“, ergänzt Tochter Anika: „Andere müssen in diesem Jahr wegen Corona schließen, und wir suchen uns das selbst aus.“ Monika Queck ist vergangenes Jahr 70 Jahre alt geworden. Da genießen viele längst die Rente. Als die Geschäftsfrau dann zwei Bandscheibenvorfälle ereilten, begann sie, nachzudenken.

„Man soll gehen, wenn es am schönsten ist“, sagt Monika Queck. Schön sei es nach wie vor: Weil Kunden, die aus der ganzen Region kommen, sich mit lieben Worten und Schokolade bedanken. Weil Stammkunden dem Mutter-Tochter-Team die Treue halten und vorbeikommen, obwohl sie ihren Einkauf mit einem Klick im Internet erledigen könnten. Weil einige Schulen und Kindergärten ihren Bedarf vor Ort erwerben. „Vom achtjährigen Jungen bis zur älteren Dame“, beschreibt Anika Queck die Spanne der Kunden.

Nach Ladenschluss geht die Arbeit weiter

Sie ist gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin und hineingerutscht in das Geschäft ihrer Mutter. „Was die alles macht, ist Wahnsinn.“ Denn wenn die Ladentür abgeschlossen wird, ist Zeit für Bestellungen und die Buchhaltung. Die macht die 70-Jährige übrigens auch für den Modellbauladen, den ihr Mann an der Schulstraße betreibt. „Er macht weiter, hat sich das so eingerichtet, dass er drei Tage in der Woche aufmacht. Aber für mich wäre das nichts“, sagt Monika Queck entschieden. 15 Jahre am Stück hat sie schon keinen Urlaub mehr gemacht von den annähernd 20.000 Artikeln in ihrem Laden.

Am Liebsten wäre es Queck, es würde sich noch ein Nachfolger finden. Denn Bastelläden seien rar geworden. Nicht nur die Internetkonkurrenz sei daran schuld. Sondern auch der Umstand, dass Trends wie Makramee, Windowcolour und Serviettentechnik nicht mehr regelmäßig aufkommen. Ob die Menschen weniger basteln? Vielleicht, überlegt Anika Queck. Viele Frauen seien berufstätig. „Und ob die dann noch die Zeit finden, sich mit den Kindern zum Basteln hinzusetzen?“ Auch die Damenkränzchen, die fleißig für Basare basteln, würden weniger.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dem Lockdown soll noch mal geöffnet werden

Anika Queck will sich noch einmal neu orientieren, den Laden der Mutter nicht übernehmen. Auch deshalb, weil sie es sich ohne diese nicht vorstellen kann. Fehlen werde beiden auf jeden Fall der Kontakt zu ihren Kunden – da sind sich die beiden Frauen einig. Deshalb wollen sie das Geschäft auch nicht sang- und klanglos mitten im Lockdown schließen. Wann genau Schluss sei in diesem Jahr, stehe noch nicht fest. Nur so viel: „Wenn wir wieder öffnen dürfen, machen wir das. Und freuen uns, dass wir unsere Kunden noch einmal sehen und diese wieder durch den Laden gehen dürfen.“ Ein persönlicher Abschied soll es werden.

Von Sandra Köhler