Schillerslage

Noch im Februar durfte die Freiwillige Feuerwehr Schillerslage darauf hoffen, dass die Bauarbeiten für das lange ersehnte neue Feuerwehrhaus im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. So stellte es Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) den Brandbekämpfern noch in deren jüngster Jahresversammlung in Aussicht. Jetzt machte der Rathauschef einen Rückzieher. In der Ortsratssitzung am Donnerstagabend verkündete Pollehn, dass sich der Baubeginn um ein Jahr verzögert.

Bürgermeister: Spatenstich frühestens 2022

Der erste Spatenstich werde frühestens 2022 stattfinden können, eröffnete der Bürgermeister den wenig begeisterten Ortsratsmitgliedern in der gut besuchten öffentlichen Sitzung. Ortsbürgermeister Cord Reißer hatte er bereits am Tag zuvor informiert, woraufhin dieser nach eigenen Angaben mit Unmut reagierte.

Pollehn führte mehrere Verzögerungsgründe an. Unter anderem die Corona-Pandemie. Diese sorge dafür, dass die Stadtverwaltung im Schichtbetrieb arbeite und erforderliche Besprechungen zur Abstimmung des Raumbedarfs nicht stattfinden könnten. Unbesetzte Stellen in der Gebäudewirtschaftsabteilung seien ein weiterer Grund. Dazu komme noch ein Architektenwechsel. „Das gefällt mir selbst auch nicht“, beteuerte Pollehn.

Von Joachim dege