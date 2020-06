Schillerslage/Beinhorn

Müllfrevler haben in den vergangenen Tagen an einem Feldweg bei Schillerslage und auf einer Weide unweit der Moormühle bei Beinhorn große Mengen Bauschutt abgeladen und damit illegal entsorgt. Ein Jäger entdeckte die Abfälle und meldete seine Funde der Stadt. Das Abfallunternehmen Aha wird den Müll zeitnah entsorgen.

Zur Galerie Unbekannte haben im Landschaftsschutzgebiet zwischen Schillerslage und Beinhorn in den vergangenen Tagen dreimal Bauabfälle abgelagert.

Gemeinsam mit anderen Jagdgenossen fand sich der Schillerslager Jäger Hans-Joachim Wehrs am Mittwoch vor Pfingsten auf einer nur schwer einsehbaren Wiese jenseits der Bundesstraße 3 vor Schillerslage ein. Die Männer wollten dort vor dem Abmähen der Wiese Rehkitze vertreiben, damit die Tiere beim Mähen nicht verletzt würden. Dabei entdeckte Wehrs in einem an die Wiese grenzenden Graben eine Wagenladung voll blauer Müllsäcke, gefüllt unter anderem mit Glaswolle und anderen Bauabfällen.

Aha registriert mehr illegal entsorgen Müll

Noch am gleichen Abend schrieb Wehr eine E-Mail an die Umweltsachbearbeiterin im Rathaus und meldete die wilde Müllablagerung. Tags darauf erhielt er zur Antwort: Die Stadt habe Wehrs Information umgehend an Aha weitergeleitet. Während die Stadt innerhalb von Ortschaften für die Entsorgung solcher Abfälle zuständig ist, übernimmt diese Aufgabe in Wald und Flur Aha. „Unsere Müllabfuhr fährt den illegal entsorgten Müll in regelmäßigen Abständen ab. Wir stellen fest, dass mehr Müll in der freien Landschaft abgelagert wird“, berichtet Aha-Sprecher Stefan Altmeyer.

Damit nicht genug. Die Müllfrevler kamen kurz nach Pfingsten wieder. Zu den Müllsäcken luden sie an der gleichen Stelle nun auch noch große Mengen alter Holzvertäfelungen ab, außerdem Mörtel und Gipskartonplatten. Laut Wehrs rief ein Jagdgenosse schließlich die Polizei. Diese hat sie Stelle inzwischen mit einem Flatterband gesichert.

Dritte Müllablagerung am Donnerstag entdeckt

Als Wehrs am Donnerstagabend eine Radtour durch die Feldmark zwischen Schillerslage und Beinhorn unternahm, entdeckte er auf einer Weide eine weitere Müllablagerung. Wieder handelte es sich um Abfälle einer Baustelle. Unter anderem Farbeimer mit polnischer Beschriftung sowie Kippen einer polnischen Zigarettenmarke. Wehrs glaubt, dass es sich in allen drei Fällen um die selben Täter handelt.

Wilde Müllablagerungen seien kein Kavaliersdelikt, sagt Altmeyer. Es handle sich um eine Ordnungswidrigkeit, die ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen könne. „Wir appellieren an die Menschen in der Region Hannover, Aha zu unterstützen und den Müll nicht einfach in Wald und Flur zu entsorgen“, sagt der Aha-Sprecher.

Wer illegal entsorgten Müll in der Feldmark findet, kann sich an die kostenlose Service-Hotline von Aha wenden und dies melden, und zwar unter Telefon (0800) 9991199.

Von Joachim Dege