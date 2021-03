Burgdorf

Bauherr Burim Burimi ist nicht gut zu sprechen auf das Bauamt der Stadt Burgdorf. Die Behörde hat vor fast einem Jahr die Baustelle für das Einfamilienhaus an der Braunschweiger Straße stillgelegt, in das er selbst einziehen will. Wann es dort weitergeht? Burimi weiß es nicht. Die Stadt teilt auf Nachfrage nur mit: „Die Prüfung einer geänderten Genehmigung oder eines Umbaus/Rückbaus befindet sich in der Abstimmung.“

Stadtverwaltung hält sich bedeckt

Der Vorgang hat bereits die Baupolitiker des Rates beschäftigt. SPD-Ratsfrau Christa Weilert-Penk wollte von der Bauverwaltung wissen, was da los sei und warum nichts vorankommt auf der Baustelle im Herzen der Innenstadt. Die Stadtverwaltung hielt sich öffentlich bedeckt, gab nur im nicht öffentlichen Teil der Sitzung Auskunft. Auf Nachfrage dieser Zeitung beruft sich die Stadt auf den Datenschutz.

So viel immerhin ist über die Bauruine in der Stadtmitte zu erfahren: Neben dem Eingang zum Parkplatz vor der Tanzschule Studio B5 stand einst ein sanierungsbedürftiges Gebäude mit Zwerchhaus. Das hat der in Burgdorf lebende Straßenbauunternehmer Burimi nach eigenen Angaben vor zweieinhalb Jahren erworben. Nach längerem Hin und Her konnte er der Stadt nachweisen, dass eine Sanierung des alten Gemäuers unwirtschaftlich wäre. Die Stadt stimmte daraufhin dem Abriss zugunsten eines Neubaus unter der Voraussetzung zu, dass dieser sich baulich in die Umgebung einfügt.

Bauherr soll sich nicht an Baugenehmigung gehalten haben

Burimi beauftragte den hannoverschen Architekten Dragutin Uglik mit der Planung seines neuen Eigenheims und legte Ende 2019 mit dem Neubau los. Schon im April vergangenen Jahres war Schluss. Das Bauamt verfügte den Baustopp, weil „das Gebäude abweichend der Baugenehmigung errichtet wurde“, wie die Stadt mitteilt. Seitdem bewegt sich nichts mehr auf der Baustelle.

Was genau dahintersteckt, will die Stadt öffentlich nicht preisgeben. Burimi behauptet, dass sein Architekt mit dem Bauamt im Gespräch sei. Es müsse etwas mit der Fassade des Anbaus zu tun haben. Warum die Sache aber schon so lange nicht vorankommt, sei ihm ein Rätsel. Der Architekt habe nach dem Baustopp eine neue Baugenehmigung eingereicht. Weshalb diese noch immer nicht genehmigt sei, könne er nicht nachvollziehen.

Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) hat schon vor Wochen durchblicken lassen, dass Bauunternehmen sich zunehmend nicht an das Baurecht beziehungsweise an erteilte Baugenehmigungen hielten. Das sei eine Art Trend, mit dem sich das Bauamt konfrontiert sehe. Dieser Zeitung zugesagte Belege dafür blieb der Verwaltungschef bislang allerdings schuldig. Etliche Bauunternehmer in der Stadt beschweren sich derweil mehr oder minder offen darüber, dass das Bauamt sie angeblich gängle.

Von Joachim Dege