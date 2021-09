Burgdorf

Die Bauarbeiten im Duderstädter Weg dauern an. Zwei Leitungsbaufirmen erneuern dort im Auftrag der Stadtwerke Burgdorf seit zwei Monaten das marode Rohrleitungsnetz für Frischwasser aus den Sechzigerjahren, das in diesem Jahr schon zu viermal geborsten ist und für Wasserrohrbrüche gesorgt hat. Laut Stadtwerke-Gesellschafter Avacon, als Energieversorgungsunternehmen zuständig für die technische Abwicklung des Trinkwassergeschäfts, sollen die Arbeiten Ende Oktober abgeschlossen sein.

Spülungen notwendig

Neue Rohre, welche die alten aus Asbestbeton ersetzen, sind in der Straße bereits verlegt. Bevor erste Häuser zwischen Peiner Weg und Schopenhauer Straße ans Wassernetz angeschlossen werden konnten, bedurfte es umfangreicher Spülungen, um für Keimfreiheit zu sorgen.

Der Anschluss weiterer Einfamilienhäuser am Duderstädter Weg steht noch aus. In einigen Vorgärten klaffen deshalb mit Baken gesicherte Löcher an den Hauswänden. Die Arbeiten sind zurzeit allerdings unterbrochen – aus Termingründen, wie eine Avacon-Sprecherin mitteilt. Denn die jeweiligen Hauseigentümer müssten während der Arbeiten präsent sein. Neue Hausanschlüsse erhielten jene Eigentümer, deren Leitungen nicht mehr heutigen Anforderungen entsprächen.

Von Joachim Dege