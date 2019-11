Burgdorf

Die Immenser Straße ist Teil der einzigen Nord-Süd-Verbindung der Stadt Burgdorf. Seit Monaten ist sie wegen Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ende 2019 sollte der Ausbau eigentlich abgeschlossen sein. Daraus wird nun aber nichts. Denn der Unterbau ab Raabeweg ist nicht so stabil, wie das Landesstraßenbauamt angenommen hatte. Deshalb haben dessen Ingenieure entschieden, den Unterbau auf der gesamten Länge zu erneuern.

Dafür müssen größere Mengen Asphalt bewegt werden. Die Entsorgung dieser zusätzlichen Menge sei frühestens Mitte Januar möglich, teilt die Stadt mit. So lange bleibt die Fahrbahn ab Raabeweg bis Baustellenende erhalten, damit die Geschäfte und privaten Grundstücke an der Immenser Straße und am Rubensplatz erreichbar sind.

Der Nordabschnitt der Immenser Straße ist schon neu asphaltiert worden. Ab Raabeweg sind die Firmen derzeit damit beschäftigt, die Gossen anzulegen sowie die Nebenanlagen und Anschlüsse an die Seitenstraßen herzustellen. Gearbeitet wird bis Freitag, 20. Dezember. Danach herrscht bis einschließlich 5. Januar Ruhe. Die Straße bleibt für den Durchgangsverkehr voraussichtlich bis in den Februar hinein gesperrt.

Von Anette Wulf-Dettmer